SUPER EIGHT´Ý»³Î´Ê¿¡¢Àê¤¤»Õ¤Î¡Ö·ëº§¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ç¤È¤É¤á¤ò»É¤µ¤ì¤¿¡×
SUPER EIGHT´Ý»³Î´Ê¿¡Ê42¡Ë¤¬¡¢15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀê¤ï¤ì¤¿¡£
´Ý»³¤ÏÀê¤¤»Õ¤ÎÀ±¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¿¤¤À±¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Â«Çû¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢°Ï¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
À±¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½·ëº§¤·¤ÆÃ¯¤«¤È¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤äÍ§¿Í¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¤³¤³¤Ç¤È¤É¤á¤ò»É¤µ¤ì¤¿¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö·ëº§¤¹¤ë¡¢¤·¤Ê¤¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½Ð²ñ¤¤¤¬¤â¤·¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ç¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
À±¤µ¤ó¤Î¡Ö°ì±þ¡¢2029Ç¯¡¢46ºÐ¡£¤³¤³¤Ç¡¢¡Ø·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤ÎÀê¤¤·ë²Ì¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¤¦¤Ê¤º¤¯¤â¡¢À±¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö49ºÐ¤ÇÎ¥º§¡×¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÀ³Î¤Ë¿ô»ú¤¬½Ð¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤±¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£