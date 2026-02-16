¾¾»³Àé½Õ¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡ÖÆ¼¥á¥À¥ë¤Ç¤ªÁ°µã¤¤¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×ÆüËÜ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¼ê¸·¤·¤¤¥¨¡¼¥ë
¥Õ¥©¡¼¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¾¾»³Àé½Õ¡Ê70¡Ë¤¬15Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ë¤Î¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ·è¾¡¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹âÍüº»Íå¡Ê29¡á¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¹âÍü¤Ï18Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ½÷»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë°ÊÍè2Âç²ñ¤Ö¤ê2¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¡£3ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ96¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¡¢97¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Á°²ó¤Î22Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ä¤Îµ¬Äê°ãÈ¿¤Ë¤è¤ë¼º³Ê¤Ç¹æµã¡£¤¢¤ì¤«¤é1464Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÏÃç´Ö¤È¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¾»³¤Ï¡Öº»Íå¤Á¤ã¤ó¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¬ËÜÅö¤ËÄ´»Ò¤¬¤è¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢Ëè²óËè²óÍ¥¾¡¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¤Ê¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Ç¤ªÁ°µã¤¤¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ýÄ´¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£