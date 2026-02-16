¡Ö°ìÈÖ°Â¤¤¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤Ê¤¼Áª¤ó¤À¡© 510Ëü±ß¤Î¡Ö¥È¥è¥¿¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤ËÇ®»ëÀþ¡ª ¡Ö»ä¤¬Áª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡Ä¡× ¸½¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×ºÇ°Â500Ëü±ßÂæ¡ÖX¡×¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡© ¹ØÆþ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Ö°Õ³°¤ÊËþÂÅÙ¡×
¡¡2025Ç¯1·î¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤ÎºÇÎ÷²Á¥°¥ì¡¼¥É¡ÖX¡×¡£
¡¡510Ëü±ß¤È¤¤¤¦²Á³ÊÀßÄê¤ä8¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤¬ÏÃÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖX¡×¡£
¡¡¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÁõÈ÷¤ò´ÊÁÇ²½¤·¡¢²Á³Ê¤òÌó500Ëü±ß¤ËÍÞ¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿40Âå¡¦50Âå¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÀ¼¤ò¼èºà¤·¡¢¤½¤ÎËþÂÅÙ¤ä¡ÖX¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡2¿Í¤ò°é¤Æ¤ë4¿Í²ÈÂ²¤ÎA¤µ¤ó¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë¤Î»öÎã¤Ç¤¹¡£
¡¡A¤µ¤ó¤Ï¸µ¡¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¾¿Æ¤ò¾è¤»¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¿Í¿ô¾è¼Ö¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö8¿Í¾è¤ê¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¾ò·ï¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë½êÍ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢A¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½êÍ¤¹¤ëËþÂ´¶¤Ï¹â¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¹¥É¾¤Ê¤Î¤¬¡¢2ÎóÌÜ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥·¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ºÂÌÌ¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¶¡¤ÎÀ¤ÏÃ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¿ÆÀ¤Âå¤ò¾è¤»¤¿ºÝ¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï³ä¤êÀÚ¤ê¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¼¼Ö¸å¡¢¤¹¤°¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂ¸µ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖX¡×¥°¥ì¡¼¥ÉÉ¸½à¤Î17¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¡Ë¤ä¥¿¥¤¥ä¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤¬¼«¿È¤Î¹¥¤ß¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ç¼¼ÖÄ¾¸å¤Ë¼Ò³°ÉÊ¤Ø¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë9.8¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¼Ò³°À½¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡A¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥Ê¥Ó¤Ê¤É¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¼ê¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾è¤êÊý¤Ï¡¢²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¡ÖX¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢ÀèÂå¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤¿B¤µ¤ó¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¡£
¡¡B¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²óÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â°Â²Á¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼Á´¶¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡B¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇÎ÷²Á¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ÊÁ°¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÀÅ½ÍÀ¤äÁö¹ÔÀÇ½¤Ê¤É¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÀÇ½¤¬³ÊÃÊ¤Ë¾å¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËB¤µ¤ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê2ÎóÌÜ¤Î»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¹ë²Ú¤ÊÆÈÎ©¥·¡¼¥È¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢B¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥·¡¼¥È¤Î¤Û¤¦¤¬¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡ÖX¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Î2ÎóÌÜ¤Ë¤Ï¡¢6¡§4Ê¬³ä¥Á¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¡¼¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇºÂÌÌ¤òÄ·¤Í¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹Âç¤Ê¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤ê¡¢3ÎóÌÜ¤Ø¤Î¾è¤ê¹ß¤ê¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¼ÂÍÑÇÉ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹ ¡£
¡¡2¿Í¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖX¡×¥°¥ì¡¼¥É¤¬Ã±¤Ê¤ëÎ÷²ÁÈÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷É½¤ò¸«¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë¡ÖX¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ª¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ä14¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢ÅÅÆ°Ä´À°¥·¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²ÚÁõÈ÷¤¬¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ä¥¨¥ó¥¸¥óÀÇ½¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ï¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÆ±Åù¤Î¤â¤Î¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡A¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤àÁØ¤ä¡¢B¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÂÍÑÀ¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ëÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ìó500Ëü±ß¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡ÖX¡×¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¹çÍýÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ë²Ú°¼à¥¤ÊÁõÈ÷¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹¤µ¡×¤È¡Ö²÷Å¬¤ÊÁö¤ê¡×¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡£
¡¡É¬Í×½½Ê¬¤ÊÁõÈ÷¤È8¿Í¾è¤ê¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«À¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖX¡×¤Ï¡¢º£¸å¤â¼ÂÍÑ½Å»ë¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é·ø¼Â¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£