¡¡2024Ç¯6·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ü´Ö¾¡Ìé´ÆÆÄºî¡Ø¹ü¤ò·¡¤ëÃË¡Ù¤Î´ØÏ¢½ñÀÒ¡Ø¹ü¤ò·¡¤ëÃË ¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÈÀïÁè¡¢¤½¤·¤Æ²Æì¡Ù¤Î´©¹Ô¤È¡¢ËÜºî¤ÎBlu-ray¡¦DVD¤ÎÈ¯Çä¤¬¡¢2·î20Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢²ÆìÀï¤ÎÀïË×¼Ô¤Î°ä¹ü¤ò40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ý½¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¶ñ»Ö·øÎ´¾¾¤Î³èÆ°¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡£¶ñ»Ö·ø¤Ï¡Ö¥¬¥Þ¥Õ¥äー¡Ê¥¬¥Þ¤ò·¡¤ë¿Í¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºÕ¤±¤Æ»¶Íð¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¹ü¤ä°äÎ±ÉÊ¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎºÇ´ü¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¡¢Ä¤¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£±ü´Ö´ÆÆÄ¤â¤Þ¤¿²ÆìÀï¤ÇÂç½ÇÊì¤òË´¤¯¤·¤¿°äÂ²¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ñ»Ö·ø¤Î³èÆ°¤ËÆ±¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö½Ð°©¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Î»à¤òÅé¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ï2024Ç¯6·î¤Î¸ø³«°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ìÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤Û¤«¡¢ÆüËÜ±Ç²è»£±Æ´ÆÆÄ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë2024Ç¯ÅÙÂè33²óJSC¾Þ¤ò±ü´Ö´ÆÆÄ¤¬¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÏÂ½ñË¼¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë½ñÀÒ¡Ø¹ü¤ò·¡¤ëÃË ¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÈÀïÁè¡¢¤½¤·¤Æ²Æì¡Ù¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÎ¢Â¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡£±Ç²è¤Ë¤Ï±Ç¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ËÜºî¤ÎÌä¤¤¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¶¦Í¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Å¯³Ø¸¦µæ¼Ô¤Î±Ê°æÎè°á¤È±ü´Ö´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÂÐÃÌ¤â¼ýÏ¿¡£Æ±Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëBlu-ray¡¦DVD¤Ë¤â¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ±Ê°æ¤È¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡È¯Çä¤Ë¤¢¤¿¤ê±ü´Ö´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÉ½¸½¤¬¤½¤ÎÅú¤¨¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢½ñÀÒ¤ò¼¹É®¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤ÆÅú¤¨¤Ø¤ÎÊä½õÀþ¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü±ü´Ö¾¡Ìé¡Ê´ÆÆÄ¡¦Ãø¼Ô¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Ö±Ç²è¤ÎÃæ¤ÎÌä¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤ÎÃæ¤ÇÅú¤¨¤Ï½Ð¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¾å±Ç¸å¤ÎQ&A¤Ç´ÑµÒ¤«¤é²¿ÅÙ¤«¤½¤¦¿Ò¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡È½Ð°©¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Î»à¤òÅé¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡É±Ç²è¡Ø¹ü¤ò·¡¤ëÃË¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤Ï¤³¤¦Ìä¤¤¤«¤±¡¢¤½¤ì¤¬¿·¤¿¤ÊÌä¤¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à·Á¤Ç¤³¤Î±Ç²è¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÍÆ°×¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ìä¤¤¤âÂ¿¤¯¡¢±Ç²è¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÉ½¸½¤¬¤½¤ÎÅú¤¨¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢½ñÀÒ¤ò¼¹É®¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤ÆÅú¤¨¤Ø¤ÎÊä½õÀþ¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êä½õÀþ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¶¯¤¤É®°µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡£½ñÀÒ¤ä±Ç²è¤Ë¤Õ¤ì¡¢º£°ìÅÙ¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÌä¤¤¤ò¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
