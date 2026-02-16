Ê¡Åç·úÀß»ñºà¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤Û¤«3¼Ò¤¬ÇË»º³«»Ï·èÄê¡¢¥É¥í¡¼¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î´Ø·¸²ñ¼Ò
¡¡¡Ê³ô¡ËÊ¡Åç·úÀß»ñºà¡ÊÊ¡Åç¸©¡Ë¤È´Ø·¸²ñ¼Ò3¼Ò¤Ï2·î13Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÇË»º¤ò¿½ÀÁ¤·2·î16Æü¡¢ÇË»º³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÇË»º´Éºâ¿Í¤Ë¤ÏËÜ»³Àµ¿ÍÊÛ¸î»Î¡Ê´äºê¡¦ËÜ»³Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¢Ãæ±û¶èÈ¬ÃúËÙ4¡Ý1¡Ý3¡Ë¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉéºÄ¤ÏÊ¡Åç·úÀß»ñºà¤¬Ìó332²¯9000Ëü±ß¤Ç¡¢4¼Ò¹ç·×¤ÇÌó379²¯6000Ëü±ß¡£
¡¡4¼Ò¤È¤â¤Ë2025Ç¯12·î¤ËÅìµþÃÏºÛ¤è¤êÇË»º³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡Ê³ô¡Ë¥É¥í¡¼¥ó¥Í¥Ã¥È¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î´Ø·¸²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥É¥í¡¼¥ó¥Í¥Ã¥È¤ÎÇË»º¤ËÏ¢º¿¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤ËÇË»º³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î3¼Ò¡£
¡¡¥×¥í¥È¥é¥¹¥È¡Ê³ô¡Ë¡Ê½ÂÃ«¶è¡¢ÉéºÄÁí³ÛÌó25²¯1000Ëü±ß¡Ë
¡¡¡Ê³ô¡Ë¥í¥Ü¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡Ê½ÂÃ«¶è¡¢ÉéºÄÁí³ÛÌó19²¯5000Ëü±ß¡Ë
¡¡¡Ê³ô¡Ë¥»¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡Ê½ÂÃ«¶è¡¢ÉéºÄÁí³ÛÌó2²¯1000Ëü±ß¡Ë
¢¨¡Ê³ô¡ËÊ¡Åç·úÀß»ñºà¡ÊTSR¥³¡¼¥É:300025599¡¢Ë¡¿ÍÈÖ¹æ:9010701027274¡¢Ê¡Åç»Ô½ÕÆüÄ®13¡Ý22¡¢ÀßÎ©2012¡ÊÊ¿À®24¡ËÇ¯11·î¡¢»ñËÜ¶â100Ëü±ß¡Ë
¢¨¥×¥í¥È¥é¥¹¥È¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR¥³¡¼¥É:297977229¡¢Ë¡¿ÍÈÖ¹æ:4010601042428¡¢½ÂÃ«¶èÅì1¡Ý27¡Ý10¡¢ÀßÎ©2009¡ÊÊ¿À®21¡ËÇ¯6·î¡¢»ñËÜ¶â5000Ëü±ß¡Ë
¢¨¡Ê³ô¡Ë¥í¥Ü¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡ÊTSR¥³¡¼¥É:018695590¡¢Ë¡¿ÍÈÖ¹æ:5011001112002¡¢½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷Æî1¡Ý1¡Ý1¡¢ÀßÎ©2016¡ÊÊ¿À®28¡ËÇ¯7·î¡¢»ñËÜ¶â1000Ëü±ß¡Ë
¢¨¡Ê³ô¡Ë¥»¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡ÊTSR¥³¡¼¥É:300546289¡¢Ë¡¿ÍÈÖ¹æ:1011001100084¡¢½ÂÃ«¶èÅì1¡Ý27¡Ý10¡¢ÀßÎ©2014¡ÊÊ¿À®26¡ËÇ¯5·î¡¢»ñËÜ¶â9500Ëü±ß¡Ë
¢¨¡Ê³ô¡Ë¥É¥í¡¼¥ó¥Í¥Ã¥È¡ÊTSR¥³¡¼¥É:024112925¡¢Ë¡¿ÍÈÖ¹æ:8011001115646¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¡Ë