ÅìµþÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸á¸å7»þ10Ê¬¤Ë6¹æµ¡¤Î¸¶»ÒÏ§Æâ¤Î¾øµ¤¤ò¥¿ー¥Ó¥ó¤Ë¶¡µë¤·¡¢È¯ÅÅµ¡¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢16Æü¸áÁ°2»þ55Ê¬¤ËÈ¯ÅÅµ¡¤òÁ÷ÅÅ·ÏÅý¤ËÀÜÂ³¤·¡¢¼óÅÔ·÷¤Ø¤ÎÁ÷ÅÅ¤ò»î¸³Åª¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çðºê´¢±©¸¶È¯¤«¤éÅÅµ¤¤òÁ÷¤ë¤Î¤Ï¡¢2012Ç¯3·î¤Î¸¶»ÒÏ§Ää»ß°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤ÈÈ¯ÅÅµ¡¤Î±¿Å¾¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÁ÷ÅÅ¤ò»ß¤á¤Æ¥¿ー¥Ó¥ó¤Î¶ÛµÞÄä»ßµ¡Ç½¤Î»î¸³¤ò¼Â»Ü¡£16ÆüÌë¤ËºÆ¤ÓÁ÷ÅÅ¤ò³«»Ï¤·¡¢½ÐÎÏ¤ò50%ÄøÅÙ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£°µÎÏÍÆ´ïÆâ¤Î·×Â¬µ¡´ï¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Åö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤êÈ¾ÆüÄøÅÙÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
