PXG½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¡¦¥¼¥í¥È¥ë¥¯¡¢¡ØHot Rod ZT¡Ù¥Ñ¥¿¡¼¡¢3·î13Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼
PXG Japan¹çÆ±²ñ¼Ò¤«¤é¡¢¿·ºî¥Ñ¥¿¡¼¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¡ÖPXG¤Ï¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î°ÂÄêÀ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¡¦¥Þ¥ì¥Ã¥È·¿¥Ñ¥¿¡¼PXG Hot Rod ZT¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¿¿¤Î¥¼¥í¥È¥ë¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯Ãæ¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹³«ÊÄ¤òÍÞÀ©¡£°ÂÄê¤·¤¿ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òµá¤á¤ë¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ±¼Ò¹Êó¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¼¥í¥È¥ë¥¯¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¤ò¹½¤¨¤¿´é
¡ÖPXG¥¼¥í¥È¥ë¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥·¥ã¥Õ¥ÈÃÂÀ¸¡£Hot Rod ZT¥Ñ¥¿¡¼¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥¯¥¨¥¢¤ËÊÝ¤ÄÀß·×»×ÁÛ¤Ç¤¹¡£½Å¿´¤ò¥·¥ã¥Õ¥È¼´¤Î¤ï¤º¤«²¼¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î³«ÊÄ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Í¤¸¤ìÎÏ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞÀ©¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤è¤ê¹â¤¤°ì´ÓÀ¤È°ÂÄêÀ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÁàºî¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë ¥Ø¥Ã¥É¤Ï6061¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ÎÀºÌ©ºï¤ê½Ð¤·¡£¹âMOI¥Þ¥ì¥Ã¥È·Á¾õ¤Ç¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ø¤Î¶¯¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËPXG¤é¤·¤¤¤Î¤¬¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤Ç¡¢4¤Ä¤Î¥½¡¼¥ë¥¦¥§¥¤¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥É½ÅÎÌ¤ò340g¡Á410g¤Þ¤ÇÂçÉý¤ËÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¼ÂÂ¬¥í¥Õ¥È¤Ï6ÅÙ¤Ç¡¢¶¯¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ê¹½¤¨Êý¤Ë°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡£ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï81,400±ß¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
