¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¤¤±¤ë¡× ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢¡ÈFRUITS ZIPPERÉ÷¡É°áÁõ¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎËÜÅÄ¼ÓÍè¤¬¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡È²áµî¥¤¥Á¤«¤ï¤¤¤¤¡É°áÁõ¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÜÅÄ¼ÓÍè¤Î¡È¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¡É°áÁõ¡õ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯
¡¡2·î14Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ØÎøÈ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù#2¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤ÎÎ®¤ì¤ÇËÜÅÄ¤¬¡Ö²áµî¥¤¥Á¤«¤ï¤¤¤¤È±·¿¡×¤òÈäÏª¡£¡ÖµîÇ¯¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÈ¯Çä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Á¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤ÈÈ±·¿¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¤â¤Î¡×¤È¡¢È±¤ò¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°áÁõ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¤ÈÆ±¤¸¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁª¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÍ¥°á¤Á¤ã¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤òÁ°¤Ë¹ðÇò¡£Ý¯°æ¤Ï¡Ö¤Ø¡¢»ä¡ª¡©¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¼ÓÍè¤Á¤ã¤ó¤Î°¦ÕÈ¤¬¥Õ¥ë¤Ç½Ð¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¥ê¥ê¡¼¤«¤é¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ËÜÅÄ¤Ï¡Ö¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¡ËÇÒ¤á¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÁ´Á³¤¤¤±¤½¤¦¡×¡ÖÀäÂÐ¹Ô¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤òÂÔË¾¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¡ØÎøÈ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÈþÍÆ»Õ¤¿¤Á¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡Ö½÷À»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ø¥¢¡×¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢½÷À¤ÎÎø¤òÈ±¤«¤éµ±¤«¤»¤ë¡¢¡È¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼ÈþÍÆ»Õ¡ÉÈ¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÈþÍÆ»Õ¡¦¹âÌÚÂöÌé»á¤ä¡¢BTS¤äaespa¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎK-pop¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Á¥§¡¦¥à¥¸¥ó»á¤é¥È¥Ã¥×ÈþÍÆ»Õ¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¡¢3·î14Æü³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2026 S/S¡Ù¤Ç½éÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£Ý¯°æ¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢ËÜÅÄ¤¬¡ÈÎøÈ±¸«ÆÏ¤±¿Í¡ÊMC¡Ë¡É¤òÌ³¤á¡¢Á´ÏÃ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¡¢Âè2ÏÃ¥²¥¹¥È¤Ë¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¿¥ÅÄ¿®À®¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£