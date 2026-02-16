¡ÚDeNA¡Û12Ç¯ÌÜ¤Î¡ØYOKOHAMA GIRLS¡ùFESTIVAL¡Ù¤ÎÇÛÉÛ¥æ¥ËÈ¯É½¡¡ÀÐÅÄÍµÂÀÏº¤â¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¡ª¡×
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Ï16Æü¡¢5·î12Æü(²Ð)¡Á14Æü(ÌÚ)¤ÎÃæÆüÀï¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ØYOKOHAMA GIRLS¡ùFESTIVAL 2026¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï12Ç¯ÌÜ¤Î³«ºÅ¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¡ù¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤ÈÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤È¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äÀ¤Âå¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆÍ¤¿Ê¤àºÇ¶¯¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÀº¿À¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤ò²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥ºÎ®¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò¥¬¡¼¥ë¥º¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¾¡Íø¤ËÆ³¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Á´3·¿¤Î·Á¾õ¤¬ÅÐ¾ì¡£ÄÌ¾ï¥¿¥¤¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥ß¥Ë¾æ¥¿¥¤¥×¡×¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¹¥ê¡¼¥Ö¥¿¥¤¥×¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²£ÉÍ¤Î³¹¤òºÌ¤ë¡Ö¿åÌÌ¤Î¤¤é¤á¤¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Á¡ºÙ¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥×¤È¡¢¾®¤µ¤Êµ±¤¤¬½¸·ë¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¸«¤¿ÀÐÅÄÍµÂÀÏºÁª¼ê¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Î¤È¤³¤í¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾¾Èø¼®²¸Áª¼ê¤â¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ø¥Ù¥¤¡ù¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ù¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±þ±ç¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£