¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·ª¸¶ÎÍÌð¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÊá¼êÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê»ÏÆ°¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄ¶¹¶·â¥ª¡¼¥À¡¼¡×¹½ÁÛÈäÏª
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬16Æü¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊá¼ê¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡£2014Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄÅö»þ¤ÏÊá¼êÅÐÏ¿¡£21Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÊá¼ê¤Ç¤â1·³½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤ËÊá¼ê¤«¤é³°Ìî¼êÅÐÏ¿¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸«¼é¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï°ÛÎã¤ÎÄ©Àï¤Î°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà¤È¤Ï2¿Í¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤ò¤·¤¿¡£µîÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë°ì²ó¡¢Éô²°¤Ç2¿ÍÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¾¡Éé¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤ÎÏÃ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤¿¤éºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡×
¡¡¤â¤È¤â¤È¤ÏÀµÊá¼ê¤À¤Ã¤¿¹ÃÈå¡Êµð¿Í¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï¤Ï24Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¹ÃÈå¤¬FA°ÜÀÒ¤·¤¿»þ¤«¤é¹½ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ÎÌÌÃÌ¤Ç¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ·×»»¤Ç¤¤ì¤Ð²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸Â¤À¡£¡ÖÈà¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥É¤Ë¤½¤Î»þ¡¢¾õÂÖ¤Î¤¤¤¤Áª¼ê¤¬Æþ¤ì¤Ð°ìÈÖ¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÂÇÀþ¤Ë¤Ê¤ë¡£³¤Ìî¤¬¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÂÇ¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Î¡ÖÂè3Êá¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤é¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡³¤Ìî¤¬¥ê¡¼¥É¤·¡¢Ã«Àî¸¶¡¢Îæ°æ¡¢ÅÏÊÕ¤é¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÀµÊá¼êÁè¤¤¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¡ÖÂÐ¹³ÇÏ¡×¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£¼¡¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ë¤âÊá¼ê¤È¤·¤ÆÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¼ê¤ÎÅêµå¤â¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£µ¨¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡ÖÇË²õ¡×¤È¤·¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²õ¤¹°ì´Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¡õÆüËÜ°ìÏ¢ÇÆ¤Ø¡¢¼ê¹Ë¤ò´Ë¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£