¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤¬£±£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿Íµ¤£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ï£í£Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¡Ê£³·î£±£³Æü¡Á£±£´Æü¡¢Åìµþ¡¦Ë½§£Ð£É£Ô¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¼èºà²ñ¤Ë¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤é¤È½ÐÀÊ¡£Á´£´ÉôÀ©¸ø±é¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£±£³£°£°¿Í¤òÆ°°÷Í½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Á¥¤¬½Ð±é¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÏÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È£²Ëç¤ò½ü¤¡¢£²Ëç¤·¤«Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö¸ø³«½è·º¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¤Ê¤á¤ó¤Ê¤è¡¢¤Þ¤¸¤Ç¤³¤ì¡ª¡×¤ÈÂçÊ®²Ð¡£¤Þ¤¿¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ï»öÁ°¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿»ñÎÁ¤Ç¸ø±éÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¡¢¼èºà²ñ¤Þ¤Ç¤½¤ÎÆâÍÆ¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ËÜ»æµ¼Ô¤«¤éÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ìËë¤â¤¢¤ê¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Á¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÊÔ½¸¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤Ìë¡Á¡×Âê¤·¤¿Æ±¸ø±é¤Ï¡¢Â¾¸ø±é¤È°ã¤¤ÇÛ¿®¤â¤Ê¤¯¡¢°ìºòÆü¡¢µÞ¤¤ç½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¢¥¬¡¼¥ê¥£¥ì¥³¡¼¥É¤é¤È¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤Î²á·ã¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö½¸µÒÅª¤Ë¤É¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ó¤¿¤¤¡×¤Èº©´ê¤·¡¢À¾ÌîÁÏ¿Í¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£ÇÛ¿®¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤é¤âµ´±Û¤µ¤ó¤â»ß¤á¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î£´¡ÊËç¡Ë¤ËÊû¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥í¥Á¥¤Î¸ø±é¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼½Ð±é¤Î¸ø±é¤Ï£±£°£°£°Ëç°Ê¾å¡¢£¹ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡¢¥±¥à¥ê¤Ï£²£°£°Ëç¡¢¥¿¥±¥È¤Ï£µ£°£°Ëç¤Ï´û¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Â¾¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢°ì±þ¥ë¥ß¥Í¤ÏËä¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÂ¨ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀ¾Ìî¤â¶¦´¶¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¿¤À¤³¤ÎÁ°£Î£Ç£Ë¤Î½ÐÈÖ¤Ç¡¢¥Ê¥À¥ë¤È°ì½ï¤Ë¡Ø¤É¤¦¤â¡Á¡Ù¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢¸å¤í¤ÎÊý¤Ë¤¤¤¿¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬¡Ø¥Ê¥À¥ë»¦¡Á¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤Î¥Í¥¿»þ´Ö¤À¤±¤Ç·×£µÅÙ¡¢»¦³²Í½¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¥Ê¥À¥ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¡Ø¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¥Ê¥À¥ë»¦¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤â¤¦¤¨¤¨¤ï¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÛÁü°Ê¾å¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£