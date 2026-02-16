70ºÐ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅÏÊÕÀµ¹Ô¡ÖÁ°´ü¹âÎð¼Ô¤È¤·¤Æº£¡¢¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×·õÆ»£·ÃÊ¹ç³Ê¤òÊó¹ð
¥³¥ó¥ÈÀÖ¿®¹æ¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÅÏÊÕÀµ¹Ô¡Ê70¡Ë¤¬16Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ14Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£·õÆ»7ÃÊ¾ºÃÊ¤Î¿³ºº²ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤Ë·õÆ»¤ÎÌÌÂÇ¤Á¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤ò¤¹¤ëÅÏÊÕ¤¬²»À¼¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£CMÌÀ¤±¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë²èÌÌ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢MCÃ«¸¶¾Ï²ð¤«¤é¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¡¢·õÆ»7ÃÊ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤«¤±¤é¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ÅÏÊÕ¤Ï½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤Ë¿¼¡¹¤È¤ª¤¸¤¤ò¤·¤¿¡£Ã«¸¶¤«¤é¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ñ³Ê»î¸³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢¡Ö»³Íü¤ÎÊý¤Ç¡¢2¿Í¤Ç1Ê¬È¾¤°¤é¤¤¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡Ä¤Ç¡¢ÈÖ¹æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤È¤ä¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÈÖ¹æ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
·õÆ»¾ºÃÊ¤Î¿³ºº²ñ¤Ï14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö202D¡×¤È¤ÎÈÖ¹æ¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Æ¹Ãå¤ÈËÉ¶ñ¤òÃå¤±¤¿ÅÏÊÕ¤¬±¦¼ê¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ã«¸¶¤Ë¡Ö¤¸¤ã¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌ¾Á°¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·õÆ»¤Î¶¥µ»¼Ô¤·¤Æ¤ÎÅÏÊÕ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢±¦¼ª¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤òÆÀ°Õ¤²¤Ë¤«¤¤¢¤²¤ë¤ª¤É¤±¤¿¤·¤°¤µ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·õÆ»7ÃÊ¡¢¤Ã¤Æ¥¹¥´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«Ëý¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ç¤â¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤Î¡¼Á°´ü¹âÎð¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢º£¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢·õÆ»¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£