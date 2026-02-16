ArtPlay¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎSHUTARO»á¤¬ÀÂµî¡Ö¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¥ô¥¡¥Ë¥¢¡×¤ä¡ÖBloodstained¡×¥·¥êー¥º¤Ë·È¤ï¤ë¿ÍÊª
²èÁü¤Ï¡ÖBloodstained: Ritual of the Night¡×
¡¡ArtPlay¤Ï¸ø¼°X¤Ë¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎSHUTARO»á¤¬ÀÂµî¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£µýÇ¯¤Ï52ºÐ¡£
¡¡SHUTARO»á¤Ï¡¢¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¸Þ½½Íò¹§»Ê»á¤¬Î¨¤¤¤ëArtPlay¤Ë¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¥ô¥¡¥Ë¥¢¡×¥·¥êー¥º¤ä¡ÖBloodstained¡×¥·¥êー¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ArtPlay¤Î¸ø¼°X¤Ç¤ÏÈà¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¸Þ½½Íò¹§»Ê»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Ê@KojiIGA¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ»×¤¤½Ð¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡ÖBloodstained: The Scarlet Engagement¡×¤ÏÀ©ºî¤Î²Â¶¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢SHUTARO»á¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£¡ÖÈà¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤½¤Î»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È´°À®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Úë¾Êó¡ÛÊÀ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー SHUTARO ÀÂµî¤Î¤ªÃÎ¤é¤»- ArtPlay Official (@ArtplayInc) February 16, 2026
µî¤ë2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)ÁáÄ«¡¢ÊÀ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー SHUTARO¡ÊµýÇ¯52ºÐ¡Ë¤¬¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë´â¤È¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎËö¡¢±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä https://t.co/TXuVqgDUF3 pic.twitter.com/fR3AFxs9ut
¡Ú¤´Êó¹ð¡ÛSHUTARO ÀÂµî¤Î¤ªÃÎ¤é¤»- IGA (@KojiIGA) February 16, 2026
µî¤ë2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)ÁáÄ«¡¢ÊÀ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーSHUTARO¤¬¡¢Ìó1Ç¯È¾¤ËµÚ¤Ö´â¤È¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎËö¡¢±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤È¤Ï¡Ø¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¥ô¥¡¥Ë¥¢ ―¶Ç·î¤Î±ßÉñ¶Ê―¡Ù°ÊÍè¡¢¤È¤â¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä https://t.co/HeFlDLxY7c
Developed by ArtPlay, Inc. Published by 505 Games, S.p.A. "505 Games", ¡ÈArtPlay, Inc.¡É logos are the trademarks and/or registered trademarks of 505 Games S.p.A. and ArtPlay, Inc. All rights reserved.