¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛREGZA¤Î4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥âー¥ÉÂÐ±þ¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢REGZA¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢65V·¿4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö65E350R¡×¡Ê2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤È50V·¿4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö50Z570L¡×¡Ê2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢³ä°ú²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï¡Ö65E350R¡×¡Ê2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤¬»²¹Í²Á³Ê¤«¤é15%¥ª¥Õ¤Î110,000±ß¡¢¡Ö50Z570L¡×¡Ê2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤¬»²¹Í²Á³Ê¤Î42%¥ª¥Õ¤Î89,800±ß¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
REGZA 65V·¿4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö65E350R¡×¡Ê2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥²ー¥à¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¤¿65V·¿±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡£¥²ー¥à¤ËÉ¬Í×¤Ê¹â²è¼Á½èÍý¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢²èÁü½èÍý¤ÎÃÙ±ä»þ´Ö¤òÌó0.83msec¡Ê¢¨¡Ë¤ËÃ»½Ì¤¹¤ë¡£ÂÐÀï³ÊÆ®¥²ー¥à¤Ê¤É¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½ÅÍ×¤Ê¥²ー¥à¤Ç²÷Å¬¤ÊÁàºî¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤Ç¥²ー¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£¥²ー¥à¥×¥ì¥¤ÀìÍÑ¥á¥Ë¥åー¤ÇÉ¬Í×¤ÊÀßÄê¤äÄ´À°¤¬ÁÇÁá¤¯´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£
¡Ê¢¨¡Ë1080p/60Hz¡¢1440p/60Hz¡¢4K/60HzÆþÎÏ»þ¤Î±ÇÁüÃÙ±ä»þ´Ö¡Ê¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤ëÃÙ±ä¤ò½ü¤¯¡Ë¡£±ÇÁü¥á¥Ë¥åー¡Ö¥²ー¥à¡×ÁªÂò»þ¡£HDMIÆþÎÏÃ¼»Ò1～4¤Þ¤Ç¡£
REGZA 50V·¿4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö50Z570L¡×¡Ê2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê±ÇÁüÈþ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¤È¡¢¿·³«È¯¤ÎÄ¾²¼·¿¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡£ÇÜÂ®¶îÆ°¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢Â®¤¤Æ°¤¤Î±ÇÁü¤â¥¹¥àー¥º¤ËºÆ¸½²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·¥²ー¥àµ¡¤ä¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤Î4K/120P½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Â®¤¤Æ°¤¤â³ê¤é¤«¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¡£