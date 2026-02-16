¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï2·î16Æü¤Ç10¼þÇ¯¡ª ËÜÆü¤è¤ê³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥ÈÆÃÀß¥Úー¥¸Æâ¤ò¥¿¥Ã¥×¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡©
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤ê°·¤¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Î10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2·î16Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó10¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢X¤Ç¤Î¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¥ß¥Ë¥²ー¥à¤Î¾ÞÉÊ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß Åù¿ÈÂç¥³¥À¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¡¢²áµî¤Î¼õÃíÈÎÇä¾¦ÉÊ¤¬ÃêÁªÈÎÇä¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÃÀß¥Úー¥¸¤¬³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥Úー¥¸Æâ¤ò¥¿¥Ã¥×¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó 10¼þÇ¯¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸
¤ªÇã¤¤¤â¤Î¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È
´ü´Ö¡§2·î16Æü10»þ～2·î27Æü17»þ59Ê¬
ÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¸ø¼°X¡×¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç·ÊÉÊ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
対象SNSアカウント(ポケモンセンター公式X)
Âè1ÃÆ
´ü´Ö¡§2·î16Æü11»þ～2·î23Æü23»þ59Ê¬
·ÊÉÊ¡§¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó10¼þÇ¯ ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É¡×ÃêÁª100Ì¾
Âè2ÃÆ
´ü´Ö¡§2·î24Æü11»þ～2·î27Æü23»þ59Ê¬
·ÊÉÊ¡§¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó10¼þÇ¯ ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×ÃêÁª100Ì¾
#¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó10¼þÇ¯ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¥Á¥å¥¦¡ª- ¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¸ø¼° (@pokemoncenterPR) February 16, 2026
¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂè1ÃÆ¤Ï¡¢ÃêÁª¤Ç100Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡Ê1¡Ë@pokemoncenterPR ¤ò¥Õ¥©¥íー
¡Ê2¡Ë¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤òRP¤·¤Æ±þÊç
±þÊç¤Ï2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡ªhttps://t.co/QP4Z4aJihH pic.twitter.com/ufAhrGnDEP
¥ï¥¯¥ï¥¯¥ß¥Ë¥²ー¥à¤Î¾ÞÉÊ¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
´ü´Ö¡§2·î16Æü10»þ～
²áµî¤Ë¼õÃíÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤¬ÃêÁªÈÎÇä¤ÇÅÐ¾ì
±þÊç´ü´Ö¡§2·î16Æü10»þ～2·î19Æü16»þ59Ê¬
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß Åù¿ÈÂç¥³¥À¥Ã¥¯ ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß Åù¿ÈÂç¥Á¥ë¥¿¥ê¥¹ ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß Åù¿ÈÂç¥ë¥«¥ê¥ª ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß Åù¿ÈÂç¥á¥é¥ë¥Ð ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß Åù¿ÈÂç¥·¥ã¥ïー¥º ¿²¤½¤Ù¤ê ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß Åù¿ÈÂç¥µ¥ó¥Àー¥¹ ¿²¤½¤Ù¤ê ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß Åù¿ÈÂç¥Öー¥¹¥¿ー ¿²¤½¤Ù¤ê
¢¢ÃêÁª¤Î°ÆÆâ¥Úー¥¸
