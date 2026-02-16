²­±ÊÎÉÉôÅç¤ÎÏÂÇñÄ®¤Çº£·î10Æü¡¢ÁÒ¸Ë¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÃËÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¸©·Ù¤Ï»ö¸Î¤Ë¤è¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²­±ÊÎÉÉô·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î10Æü¸á¸å8»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÏÂÇñÄ®¹ñÆ¬¤Ë¤¢¤ëÁÒ¸Ë¤Ç¡¢ÇÀ¶È¡¦Á¥´äÂóÌé¤µ¤ó(37)¤¬¼ó¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¿ÆÂ²¤¬¸«¤Ä¤±¡¢¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Á¥´ä¤µ¤ó¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸©·Ù¤Ï14Æü¡¢»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢»à°ø¤Ï¡¢¼ó¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë½Ð·ìÀ­¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢ºî¶ÈÃæ¤Ëµ¯¤­¤¿ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Á¥´ä¤µ¤ó¤Î¼ó¤Îº¸Â¦¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÀÚ¤ê½ý¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤­¤¤¤â¤Î¤ÏÄ¹¤µ12¥»¥ó¥Á¡¢¿¼¤µ3¥»¥ó¥Á¤Ç¤·¤¿¡£

¸½¾ì¤ÎÁÒ¸Ë¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÆ°Áð´¢¤êµ¡¤ä³ù¤Ê¤É¤ÎÇÀµ¡¶ñ¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¦

¡¦

¡¦