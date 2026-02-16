¡Ú¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¡Û²áµîºÇÂç¤Î1Ãû1318²¯±ß¡¡»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î»ÔÆâ¤Ç¤Î½»¤ßÂØ¤¨¢ª²ÈÄÂ¡¦°ú¤Ã±Û¤·Âå½õÀ®¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¹þ¤à¡¡Ê¡²¬»Ô
Ê¡²¬»Ô¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ê¤É¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»°Æ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬»Ô¤Î¿·Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤Î°ìÈÌ²ñ·×¤Ï1Ãû1318²¯±ß¤Ç¡¢²áµîºÇÂç¤À¤Ã¤¿º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ª¤è¤½190²¯±ßÁý¤¨¡¢6Ç¯Ï¢Â³¤Ç1Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤¬Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç¤Î½»¤ßÂØ¤¨¤ä3À¤Âå¤ÇÆ±µï¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²ÈÄÂ¤ä°ú¤Ã±Û¤·Âå¤ò½õÀ®¤¹¤ëÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤è¤½4²¯3000Ëü±ß¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÝ°é¥Ëー¥º¤Î¹â¤¤1ºÐ»ù¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò³ÈÂç¤·¤¿ÊÝ°é½ê¤ËÊä½õ¤ò½Ð¤¹ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢6000Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³Ø¹»µë¿©¤ÎÄó¶¡¥á¥Ë¥åー¤òÁý¤ä¤»¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥Áー¥à¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ªー¥Ö¥ó¤Ê¤É¤ÎÆ³ÆþÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢2²¯9000Ëü±ß¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½éÍ½»»°Æ¤Ï17Æü¤Ë³«²ñ¤¹¤ëÊ¡²¬»ÔµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£