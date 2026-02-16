¡Ú´ôÉì¸©¸øÎ©¹â¹»Æþ»î2026¡Û½Ð´ê¾õ¶·¡Ê16Æü¸áÁ°9»þ»þÅÀ¡ËÂè°ì¼¡¡¦Ï¢·È·¿ÁªÈ´Ž¥ÄÌ¿®À©Á°´üÁªÈ´¤Î»Ö´êÇÜÎ¨ ´ôÉìŽ¥ÉáÄÌ1.14ÇÜ Âç³ÀËÌŽ¥ÉáÄÌ1.14ÇÜ ´ôÉìËÌŽ¥ÉáÄÌ1.19ÇÜ ²ÃÇ¼Ž¥ÉáÄÌ1.31ÇÜ Á´¹»·ÇºÜŽ¥°ìÍ÷¡ÊÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¡Ë
´ôÉì¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¤³¤È¤·¡Ê2026Ç¯ÅÙŽ¥ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¡Ë¤Î¸øÎ©¹â¹»¤ÎÂè°ì¼¡¡¦Ï¢·È·¿ÁªÈ´¡¦ÄÌ¿®À©Á°´üÁªÈ´¤Î16Æü¡Ê·î¡Ë¸áÁ°9»þ»þÅÀ¤Î½Ð´ê¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¹»·ÇºÜ¡Û´ôÉì¸©¸øÎ©¹â¹»¤Î»Ö´êÇÜÎ¨¡¦½Ð´ê¾õ¶·¡Ê16Æü¸áÁ°9»þ»þÅÀ¡Ë °ìÍ÷¤Ï¥³¥Á¥é¡¡
´ôÉì¸©¤Ç¤Ï¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～17Æü¡Ê²Ð¡ËÀµ¸á¤Þ¤Ç½Ð´êÊÑ¹¹¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê½Ð´ê¾õ¶·¡¦»Ö´êÇÜÎ¨¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤¹¡£
´ôÉì¸©Æâ¤Î¸øÎ©¹â¹»¤ÎÂè°ì¼¡¡¦Ï¢·ÈÁªÈ´¤Ï¡¢3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ê°ìÉô¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤â¼Â»Ü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÄÉ¸¡ºº¤Ï3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ê°ìÉô¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤â¼Â»Ü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¸øÎ©¹â¹»¤Î¡ÖÂè°ì¼¡¡×¡ÖÏ¢·È·¿ÁªÈ´¡×¡ÖÄÌ¿®À©Á°´üÁªÈ´¡×¤Î½Ð´ê¾õ¶·¡¦»Ö´êÇÜÎ¨¤ò²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§´ôÉì¥¨¥ê¥¢¡Ê´ôÉì¡¦´ôÉìËÌ¡¦´ôÉì¹©¶È¤Ê¤É¡Ë
¢§´ôÉì¡¦À¾Ç»¥¨¥ê¥¢¡ÊÂç³ÀËÌ¡¦Âç³ÀÅì¡¦Âç³ÀÆî¤Ê¤É¡Ë
¢§À¾Ç»¡¦ÃæÇ»¥¨¥ê¥¢¡Ê´Ø¡¦ÈþÇ»²ÃÌÐ¡¦²Ä»ù¡¦ÄëµþÂç³Ø²Ä»ù¡¦²ÃÌÐ¤Ê¤É¡Ë
¢§ÅìÇ»¡¦ÈôÂÍ¥¨¥ê¥¢¡ÊÂ¿¼£¸«¡¦·ÃÆá¡¦¿ðÏ²¤Ê¤É¡Ë
¢§ÈôÂÍ¥¨¥ê¥¢¡ÊÈåÂÀ¡¦ÈôÂÍ¹â»³¡¦±×ÅÄÀ¶É÷¤Ê¤É¡ËÄê»þÀ©¡¦ÄÌ¿®À©Á°´üÁªÈ´