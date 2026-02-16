¶áµ¦¤Î16Æü¤ÏËÌÉ÷¤Ç´¨¤µÁý¤¹ »³±è¤¤¤Ç¤ÏÀã¤â¡¡18Æü¤â¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤ÇÀã
16Æü(·î)¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ä»³±è¤¤¤Ç¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤ä¤Ë¤ï¤«Àã¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤ÏËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤óµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ´¨¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£17Æü(²Ð)¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢18Æü(¿å)¤ÏºÆ¤ÓÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤ÏÀãÊø¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
16Æü(·î)¤ÏÆüËÜ³¤Â¦Ãæ¿´¤ËÀã¤Î½ê¤â¡¡17Æü(²Ð)¤ÏÀ²¤ì¤ë¤¬´¨¤µÂ³¤¯
16Æü(·î)¤Ï°ì»þÅª¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎËÌÉô¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÃæÉô¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µþÅÔÉÜÆîÉô¤äÊ¼¸Ë¸©ÆîÉô¤Ç¤Ï°ìÉô¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤ä¤Ë¤ï¤«Àã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆîÉô¤ÏÀ²¤ì¤¿¤êÆÞ¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤Ïµ¤²¹¤¬²¼¤êºä¤È¤Ê¤ê¡¢ËÌÉ÷¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºòÆü15Æü(Æü)¤«¤é¤Î´¨ÃÈº¹¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
18Æü(¿å)¤ÏÃæÉô¤äÆîÉô¤Ç¤âÀã¡¡ÀãÊø¤ËÃí°Õ
18Æü(¿å)¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢°ì»þÅª¤ËÅß·¿¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎËÌÉô¤ÏÃë¤´¤í¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê¡¢Ìë¤ÏÀã¤ËÊÑ¤ï¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ÏÂçÂÎÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
19Æü(ÌÚ)¤ÎÄ«¤Ë¤ÏÅ·µ¤¤Î»ý¤ÁÄ¾¤¹½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶ËÃ¼¤ÊÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤Ç¤ËÀã¤ÎÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ë±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¤È¡¢ÀãÊø¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤»³¤Î¼ÐÌÌ¤Ï´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÞ¤ÊÀã²ò¤±¡¡Ãí°ÕÅÀ¤Ï?
ÀÑÀã¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ Àã²ò¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÁ´ÁØ¤Ê¤À¤ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»³¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬Á´¤Æ³ê¤êÍî¤Á¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ä±«¤Î¸å¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ê¤À¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¼ÐÌÌ¤äÀÑÀã¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢ µ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬³ê¤ê¡¢¡Ö²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸®Àè¤Çºî¶È¤¹¤ëºÝ¤ÏÆ¬¾å¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½üÀãºî¶È¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì¿¹Ë¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê£¿ô¿Í¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ Àã¤¬Â¿¤¯ÀÑ¤â¤Ã¤¿Æ»Ï©¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤¿¤ê¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö´§¿å¡×¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï©¸ª¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿Àã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓ¿å¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Àã¤Î²ô¤¬ÇÓ¿å¹Â¤òºÉ¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÂçÀã¤Î¤¢¤È¤Î±«¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Âç±«¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£