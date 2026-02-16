ÆüËÜGDP¤Î¼å¤µ¤â¤¢¤ê±ßÇä¤êÍ¥Àª¡áÅìµþ°ÙÂØÁ°¾ì³µ¶·
¡¡Åìµþ¸áÁ°¤Î¥É¥ë±ß¤ÏÄ«¤Î£±£µ£²±ß£¶£°Á¬Âæ¤«¤é£±£µ£³±ß£±£¶Á¬¤Þ¤Ç°ì»þ¥É¥ë¹â±ß°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸áÁ°£¸»þ£µ£°Ê¬¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÂè£´»ÍÈ¾´ü£Ç£Ä£Ð°ì¼¡Â®ÊóÃÍ¤ÏÁ°´üÈæ¡Ü£°¡¥£±¡ó¡¢Ç¯Î¨¤Ç¡Ü£°¡¥£²¡ó¤ÈÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¼å¤¤¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆü¶ä¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤¬ÅöÌÌÆñ¤·¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤ê¡¢±ßÇä¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÂè£´»ÍÈ¾´ü£Ç£Ä£Ð¤Ï¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬¡Ü£°¡¥£±¡ó¤È£·»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Ç¥×¥é¥¹·÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿¤ÓÎ¨¤ÏÂè£³»ÍÈ¾´ü¤Î¡Ü£°¡¥£´¡ó¤«¤éÆß²½¤·¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¤ä¡¢Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿©ÉÊ¤Ê¤É¤Î¾ÃÈñ¤¬Æß¤¯¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñÁ´ÂÎ¤ò²¡¤·²¼¤²¤¿¡£½»ÂðÅê»ñ¤äÀßÈ÷Åê»ñ¤¬¥×¥é¥¹·÷¤ò²óÉü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢£Ç£Ä£Ð¤Î²áÈ¾¤òÀê¤á¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ÎÆß¤µ¤¬Íø¾å¤²´üÂÔ¸åÂà¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥í¥¹±ß¤â¥É¥ë±ßÆ±ÍÍ¤Ë±ßÇä¤ê¤¬Í¥Àª¡£¥æー¥í±ß¤ÏÄ«¤Î£±£¸£±±ß£±£°Á¬Âæ¤«¤é£±£¸£±±ß£¶£¶Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï£²£°£¸±ß£±£°Á¬Âæ¤«¤é£²£°£¸±ß£¹£°Á¬¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£±¡¥£±£¸Âæ¸åÈ¾¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤â£±¡¥£³£¶Âæ¤Î¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¤â¤ß¹ç¤¤¡£
¡¡¤ä¤äÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹ë¥É¥ë¤ÎÇã¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¾ÃÈñ¤Î²¡¤·¾å¤²¤ÈÅê»ñ¤Î³ÈÂç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æâ¼û¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÂÐÃæÍ¢½Ð¤¬Âç¤¤¤¹ë¥É¥ë¤ÎÇã¤¤ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÐ¼çÍ×ÄÌ²ß¤ÇÁ´ÌÌ¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MINKABUPRESS¡¡»³²¬
