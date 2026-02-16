¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë²È¤Þ¤ÇÍè¤Æ¥Á¥ç¥³¤ò¤¯¤ì¤¿¿Æ»Ò¡Ä¤Ê¤ó¤Ç½»½ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ú¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¥Þ¥ÞÍ§¤Î¼¹Ãå Vol.1¡Û
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÅöÆü¡¢Â©»Ò¤¬¡Ö¸«¤Æ¡ª ¤³¤ì¡ª¡×¤È¼«Ëý¤²¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Á¥ç¥³¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¹¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤À1Ç¯À¸¤Ê¤Î¤Ç¿¼¤¤°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Â©»Ò¤Ï¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¥Á¥ç¥³¤òÄ¯¤á¤ëÂ©»Ò¤Î´é¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¡¢»ä¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
Í¼Êý¡¢²È¤Þ¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¥Á¥ç¥³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Æ»Ò¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿´Èþ¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â©»Ò¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ªÍ§¤À¤Á¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡©¡×¤È¾¯¤·¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÍâÆü¡¢µ¢Âð¤·¤¿Â©»Ò¤¬¡Ö¿´Èþ¤Á¤ã¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
