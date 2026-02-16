¡Ö·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¿Í¤¬½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡× ¹Åç¡¦Åì¹Åç»Ô¤Ç½»Âð²ÐºÒ¡¡40ÂåÃËÀ»àË´¡¡ÃËÀ¤Î¼ó¤ËÊ£¿ô¤ÎÀÚ¤ê½ý¤ä»É¤·½ý¡¡·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº
¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åì¹Åç»Ô¹õÀ¥½ÕÆüÌî¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°3»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¿Í¤¬½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¤Û¤ÜÆ±»þ¹ï¤Ë¡Ö·úÊª2³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö4Âæ¤Ê¤É¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½4»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²È¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¡¢Ì±²È¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç40Âå¤ÎÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¡£¸½¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Î50Âå¤ÎºÊ¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ú½ý¤Î¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Î¼ó¤Ë¤Ï¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿¤ê¡¢»É¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÊ£¿ô¤Î½ý¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
