¥¢¥á¥ê¥«NBC¤ÎÍÌ¾»Ê²ñ¼Ô¤ÎÊì¿Æ¤¬Àè·î¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤Ç¡¢FBI¤Ï15Æü¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¼êÂÞ¤«¤éÍÆµ¿¼Ô¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëDNA¥µ¥ó¥×¥ë¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
NBC¤ÎÍÌ¾»Ê²ñ¼Ô¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤Ï¡¢Àè·î31Æü¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÜººÅö¶É¤ÏÍ¶²ý»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Î¸¼´ØÀè¤«¤é¤Ï¥Ê¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¤Î·ìº¯¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼«Âð¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤«¤é¤ÏÌÜ½Ð¤·Ë¹¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢½Æ¤ò·È¹Ô¤·¤¿ÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«FBI¤Ï15Æü¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¤Î¼«ÂðÉÕ¶á¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¼êÂÞ¤«¤é¡¢DNA¥µ¥ó¥×¥ë¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼êÂÞ¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¤Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¼êÂÞ¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢FBI¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£