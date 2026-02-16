ME:I¡¢¿·¶Ê¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º½éÈäÏª¡Ö¡È¥Ó¥Ó¥Ó¥À¥ó¥¹¡É¤Ë¤´ÃíÌÜ¡×¡¡SUZU¡¦RINON¤Ï¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤âÅÐ¾ì
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤¬15Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢TGC in¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û7¿Í¤Ç¥®¥å¥Ã¤È¡ª½ãÇò°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀME:I
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤ÎÃæ¡¢¶ä²Ï¡Ê¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸÷µ±¤¯°áÁõ¤ÇºÇ¿·¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¡£MOMONA¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢SUZU¡¦MIU¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤È¤Î¼«»£¤ê¤ò»£±Æ¤·¡¢TGC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê±é½Ð¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢TSUZUMI¤ÈRINON¤¬¡Ö¥ß¥êÇÈ¥±¥ß¡×¤È¤·¤Æ¹Ö»Õ¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖTSUZUMI RINON ¥ß¥êÇÈ¹ÖºÂ¡×¤ò³«¹Ö¡£º®»¨¤·¤¿²ñ¾ì¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÄÌ¿®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥ß¥êÇÈ¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¥¯¥¤¥ºÊý¼°¤Ç¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡ÖBest Match¡×¤ò½éÈäÏª¡£¤³¤ÎÆü¤¬²»¸»¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¶¦¤Ë½é²ò¶Ø¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÏÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁ°¤ËMOMONA¤¬¡Ö²Î»ì¤Ë¡ØGalaxy¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡È¥Ó¥Ó¥Ó¥À¥ó¥¹¡É¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢ºÇ¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¡£½éÈäÏª¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Æ²¡¹¤È¤·¤¿²Î¾§¤È¡¢»ØÀè¤Þ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Ë¥ì¡¼¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖClick¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£°ì»åÍð¤ì¤Ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎMIU¤Ï¡Ö°¦ÃÎ¤¬ÃÏ¸µ¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡¢KEIKO¤Ï¡Ö»ä¤âÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¿¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËME:I¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢³®Àû¤Î´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤¯¡ÖMUSE¡×¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ËÆ´¤ì¤ÆÌ´¤ò³ð¤¨¤¿ME:I¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÃ¯¤«¤ÎÌ´¤È¤Ê¤ê¡¢Æ´¤ì¤È¤Ê¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡£ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Î¡ÖHi Five¡×¤Ç¤Ï¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò¿Ê¤ß¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤·¡¢IG¥¢¥ê¡¼¥ÊÁ´ÂÎ¤¬Â¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢SUZU¡¦RINON¤Ï¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£SUZU¤Î´Å¤á¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¡¢INON¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤¬ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Á¡¢¤½¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬SNS¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
