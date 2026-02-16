Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡¢À¼Í¥½é¼ç±éºîÌó4Ç¯È¾±Û¤·¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¡ÖÀ®Ä¹¤è¤ê¤âÆñ¤·¤µ¡×¤ò¼Â´¶¡¡½Ð²ñ¤¤½Å¤Í¡Ö±¿Ì¿¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤é¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡À¼Í¥¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤È»°¿¹¤¹¤º¤³¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÇò¼Ø¡§ÉâÀ¸¡ÙÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤¬¸ø³«Ãæ¡£ËÜºî¤ÇÀç¡Ê¥»¥ó¡Ë¤ò±é¤¸¤¿º´µ×´Ö¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¿áÂØÈÇ¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢Á°ºî¤Ç±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡ÈÅ¾À¸¸å¡É¤ò±é¤¸¤ëÆñ¤·¤µ¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÇò¼Ø¡§±ïµ¯¡Ù¡Ê2021Ç¯ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¸ø³«¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¡£ÉñÂæ¤ÏÆîÁ×¤ÎÅÔ¡¦Î×°Â¡£500Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢Çò¡Ê¥Ï¥¯¡Ë¤Ï¤Ä¤¤¤ËÀë¡Ê¥»¥ó¡Ë¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Ç¤¢¤ëÀç¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£±¿Ì¿¤ÎÀÖ¤¤»å¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÇò¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤æ¤¯Àç¡£¤ä¤¬¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Ï±Ê±ó¤Î°¦¤òÀÀ¤¤¹¬¤»¤ÊÆü¾ï¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹âÁÎ¤ÎË¡³¤¤¬ÍÅ²øÂà¼£¤Ë¸½¤ì¤ë¡£Ë¡³¤¤Ï¡¢Çò¤ÈÀÄ¡Ê¥»¥¤¡Ë¤¬¼Ø¤ÎÍÅ²ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢Çò¤ÈÀç¤ò°ú¤Îö¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Éâ¤À¤¤ÎÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÌ¿¤ò·ü¤±¤¿°¦¤Î»îÎý¨¡¨¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î°¦¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¡£
¡½¡½ºÆ¤Ó¡È¥»¥ó¡É¤ò¡¢¤½¤ì¤âÅ¾À¸¸å¤ÎÀç¤ò±é¤¸¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º´µ×´Ö¡§Å¾À¸¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤à¤Þ¤Ç¤ÏÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»Ò¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀë¤È¤Ï¤½¤â¤½¤â½»¤àÀ¤³¦¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ê¤ã¤¢À³Ê¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¡Á¤Ã¤Æ¡£Àë¤è¤ê¤â¥Ó¥Ó¤ê¤Ç¡¢¤Ç¤â¹¥´ñ¿´¤¬¤¹¤´¤¤¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ä¡£¤¢¤ÈÊ¸·Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½Á°ºî¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤äÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º´µ×´Ö¡§°ìÈÖ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢À®Ä¹¤è¤ê¤âÆñ¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£¿á¤ÂØ¤¨¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤â¤¦³¨¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜ¹ñ¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¹¤Ç¤ËÀ¼¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¸ÆµÛ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÆµÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤¬¹ç¤ï¤»¤Ë¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÆñ¤·¤¯¤Æ¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª¼Çµï¤ÎºÇÃæ¤ËÂ©¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤áÂ©¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Â©¤òµÛ¤¦²»¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÙ¤«¤¯¤³¤³¤ÇµÛ¤¦¤Î!?¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡Ë¤¤¤í¤¤¤íÃÎ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¸ÆµÛ¤¬¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤³¤Ç¤ÎÅÁ¤¨Êý¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤¸¤ã¤¢¤³¤³¤Ç¤â¤¦°ì²óÂ©¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂæËÜ¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¤«¡©
º´µ×´Ö¡§½ñ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤âµÕ¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÂæËÜ¤ÏÁ´Éô½ñ¤«¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Ï¤â¤¦¾¯¤·´Ê·é¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¡¢ÉñÂæ¤ÎÂæËÜ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¸å¤í¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¥»¥ê¥Õ¤È¤«¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤È¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥ê¥Õ¤â½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â©¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½ñ¤«¤ì¤ë¤ÈÁ´Á³¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌÜ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¸å¤í¤Î²ñÏÃ¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¼¡ÆÉ¤à¤Î¤¬¤³¤³¤Ç¡Ä¤¢¤ì¡©¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Æñ¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ±¤¸¤À¤±¤É°ã¤¦Å¾À¸¸å¤Î¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê²¿¤ò°ìÈÖ°Õ¼±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º´µ×´Ö¡§¤½¤Î»Ò¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¤¹¡£Àë¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥´ñ¿´²¢À¹¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¼í¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¤ò¼è¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂ¼¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¤Ç¤âÀç¤Ï¤´ÈÓ¤òÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¿¿µÕ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤âÀ¸¤¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
º´µ×´Ö¡§À¼¤òÄ¥¤Ã¤¿¤È¤¤ËÀë¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó´¶¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤°¤é¤¤À¼¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÀë¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤êÉý¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤±¤É¡¢¤Ç¤âÀë¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦³ëÆ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£ºî¤â¥Õ¥ëCG¤Ç¡¢ÀÚ¤Ê¤¤Êª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º´µ×´Ö¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êCG¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£CG¤Ê¤Î¤Ë²¹¤«¤ß¤¢¤ë¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤ÈÆ°¤¤È¼Á´¶¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÎä¤¿¤¯¤Ê¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢3D¤Ê¤Î¤Ë¡£¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤·¡¢ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤È¤«¤â¡¢Á°ºîÆ±ÍÍ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤Ï¡ÈÅ¾À¸¤È°¦¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¡È±¿Ì¿¡É¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î2¿Í¤¬¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¹¥¤¤À¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï²ñ¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±¿Ì¿¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ¡£Á°ºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿2¿Í¤Î¤â¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤è¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢À¼Í¥¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢ºîÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¤½¤¦¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë±¿Ì¿¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿Ì¿¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿®¤¸¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬±¿Ì¿¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤è¤ê±¿Ì¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½2ºîÏ¢Â³¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±¿Ì¿¤Ç¤¹¤Í¡£
º´µ×´Ö¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¡¢Â³ÊÔ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Â³ÊÔ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿ËÍ¤ËÏÃ¤¬Íè¤¿¤Î¤â±¿Ì¿¤À¤·¡¢¤ªÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â¡Ö¤¼¤Ò¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤ÑÅ¾À¸¤¹¤ë¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤¤«¡¢Å¾À¸¤Ã¤Æ¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê´î¤Ó¤È¡¢ÂçÊÑ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤â¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë»°¿¹¤¹¤º¤³¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º´ÁÒ°½²»¤µ¤ó¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ¤µ¤ó¡¢ÍªÌÚÊË¤µ¤ó¤È¤ÏºÆ¶¦±é¡¢¤½¤·¤ÆÉðÆâ½ÙÊå¤µ¤ó¤È¤ÏËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º´µ×´Ö¡§½é¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¼Í¥¤Î¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØÇò¼Ø¡§±ïµ¯¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë°ì½ï¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Þ¤¿°ì½ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é²¶¡¢³§¤µ¤ó¤È°ã¤¦ºîÉÊ¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤â¤Þ¤¿¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉðÆâ¤¯¤ó¤â°ã¤¦¸½¾ì¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´é¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£²ó¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¼Çµï¼«ÂÎ¤Ï¡£º´ÁÒ¤µ¤ó¤È¤¹¤º¤³¤µ¤ó¤À¤±¤Ï°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤ß¤ó¤ÊÊÌÏ¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
º´ÁÒ¤µ¤ó¤âÏ¯ÆÉ·à¤Ç°ì½ï¤À¤·¡¢Á´°÷°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç¶¦±é¤Ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¾¡¼ê¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿á¤ÂØ¤¨¤È¥¢¥Ë¥á¼Çµï¤Ï¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¿á¤ÂØ¤¨¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¼Á´¶¡£ºîÉÊ¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥Ë¥á¤é¤·¤¤¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¸¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º´ÁÒ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç¤·¤¿¡£º´ÁÒ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Î´¶¤¸¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¾¤Î¥¢¥Ë¥á¤È°ã¤¦¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÉðÆâ¤¯¤ó¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡È¼Â¼Ì¤Ã¤Ý¤¤¼Çµï¡É¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥¢¥Ë¥á¼Çµï¡É¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤òÃÎ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÁÀ¤¤¤Ã¤Æ¤º¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò2¿Í¤ÎÀ¼Ê¹¤¤¤Æ¡È¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤«¤Ã¤¿¡¢²¶¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ä¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º´µ×´Ö¡§¤³¤ì¤Ï¡Ä¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¡ÄÆñ¤·¤¤¤Ê¤¡¡£¡Ê¤·¤Ð¤·½Ï¹Í¸å¡¢¤È¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¤¢¤²¤ë¤â¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç³ä°¦¡Ë
¤Ç¤â¡ØÇò¼Ø¡§±ïµ¯¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤ï¤«¤ë²»³Ú¤ä²Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏËÍ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Æ¡Ö¤¦¤ï²û¤«¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£±ÇÁü¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢²»¤Ã¤Æµ²±¤¬ÁÉ¤ë¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤³¤ìÂ¿Ê¬¸¶²»°ì½ï¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡Ö¤¦¤ï¡¢²û¤«¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤»¤ë¡£¤½¤ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½Á°ºî¤Ç¤â¾ÝÄ§Åª¤Ê²Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
º´µ×´Ö¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡È½é¤á¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥½¥ó¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
