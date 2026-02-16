¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×ÌÓÍøÍöÌò¤ÎÀ¼Í¥¡¦»³ºêÏÂ²ÂÆà¡¢³èÆ°µÙ»ß¤Ø¡ÖÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Î¤¿¤á¡×ÂåÌò¤Ï²¬Â¼ÌÀÈþ
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤ÎÌÓÍøÍöÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¡¦»³ºêÏÂ²ÂÆà¡Ê60¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£16Æü¡¢¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ø¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÌÓÍøÍöÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»³ºêÏÂ²ÂÆà¤µ¤ó¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¡ÖÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êËÜºî¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»³ºê¤µ¤ó¤Î¤´ÂÎÄ´¤ò²¿¤è¤ê¤âÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢²óÉü¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£²óÉü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÂåÌò¤Ï²¬Â¼ÌÀÈþ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2026Ç¯3·î14ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡¢ÂåÌò¤Ç¤Î½Ð±é¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡º£Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î·à¾ìÈÇ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤ÎÂÄÅ·»È¡×¤Ï´û¤Ë¼ýÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Äê¤É¤ª¤ê»³ºê¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢»³ºê¤µ¤ó¤¬°ìÆü¤âÁá¤¯·ò¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤ª²á¤´¤·¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤¸«¼é¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê¤ªÀ¼¤ÇÌÓÍøÍö¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿½êÂ°¤¹¤ë¡ÖÀÄÆó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤âÈ¯É½¡£¡Ö¸½ºßÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Î¤¿¤á¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢²óÉü¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£