¡È30Ç¯¤Ë1ÅÙ¡ÉµÏ¿Åª¾¯±«¤Ç¡Ö¿åÉÔÂ¡×¿¼¹ï²½¡¡ÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Ç¡Ä µë¿åÀ©¸Â¹Ô¤¦¼«¼£ÂÎ¤â
ÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Ç¡È30Ç¯¤Ë1ÅÙ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É±«¤Î¾¯¤Ê¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÃÏ¤Ç¡È¿åÉÔÂ¡É¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ïµë¿åÀ©¸Â¤ò¹Ô¤¦¼«¼£ÂÎ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡ÖÅìµþ¡¦ÆüÌî»Ô¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤³¡¢ÀõÀî¤È¤¤¤¦ÀîÄì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤¬Êâ¤±¤ë¤Û¤É¤Ë°ìÉô´³¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾å¶õ¤«¤é»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Àî¤ÎÎ®¤ì¤¬¤Û¤È¤ó¤É»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ê¤É¤Ç¤Ï±«¤¬µÏ¿Åª¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢¿åÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤Ë¤¢¤ë¡ÈÅìµþ¤Î¤ß¤º¤¬¤á¡É¾®²ÏÆâ¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤Ï¡¢Àè½µ13Æü¤Î»þÅÀ¤Ç40.8¡ó¡£ÅìµþÅÔ¤Ï¡ÖÀá¿å¡×¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¾ë»³¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¤Î»þÅÀ¤Ç¤ï¤º¤«12¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÀÆàÀî¸©Á´ÂÎ¤Î¸½ºß¤ÎÃù¿åÎ¨¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Í¹ñ¤Î¹âÃÎ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÂçÅÏ¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤¬°ì»þ3¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¿åÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àè½µ12Æü¤«¤é28Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Öµë¿åÀ©¸Â¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï14¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¡¢¿åÆ»¿å¤Î°µÎÏ¤ò¼å¤á¤Æ»ÈÍÑÎÌ¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¸º°µµë¿å¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£