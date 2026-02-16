°û¼ò±¿Å¾¤Ç¹ñÆ»µÕÁö¤·¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¡¡¥Ð¥¤¥¯±¿Å¾¤ÎÃËÀ¡Ê26¡Ë»àË´¡¡¼Ö±¿Å¾¤Î¥È¥ë¥³¹ñÀÒ¤ÎÃË¡Ê66¡Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡°¦ÃÎ¡¦ËÅÄ»Ô
¤¤Î¤¦Ìë¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Ç¹ñÆ»¤òµÕÁö¤·¤¿¼Ö¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÕÁö¤·¤¿¼Ö¤ÎÃË¤Ï¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¹ñÆ»¤ÏÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï±ü¤«¤éµÕÁö¤·¤Æ¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å11»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ËÅÄ»ÔÅÏ´¢Ä®¤Î¹ñÆ»¤ò¾èÍÑ¼Ö¤¬µÕÁö¤·¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÈÊÌ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿²¬ºê»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦²ÃÆ£¿¿¸ç¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬»àË´¤·¡¢·Ù»¡¤ÏµÕÁö¤·¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥ë¥³¹ñÀÒ¤Î¥¦¥º¥ó¥½¥¤¡¦¥à¥¾¥Õ¥§¥ëÍÆµ¿¼Ô¡Ê66¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥à¥¾¥Õ¥§¥ëÍÆµ¿¼Ô¤Î¸Æµ¤¤«¤é¤Ï´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤ë°ìÊý¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÍÆµ¿¤ò´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
