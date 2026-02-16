MEGUMI¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆNetflix¤ÈÆÈÀê·ÀÌó¡ª½è½÷ºî¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È
¡¡Netflix Japan¤¬16Æü¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¡Ê44¡Ë¤È¤ÎÆÈÀê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖNetflix¤ÏÊ£¿ôÇ¯¤ËÅÏ¤ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎMEGUMI¡Ê¤á¤°¤ß¡Ë¤È¡¢¿·ºî¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥É¡Ê¡È¶Ú½ñ¤¤Î¤Ê¤¤Êª¸ì¡É¡ËºîÉÊ¤òÊ£¿ôÀ©ºî¤·¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·èÄê¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£¸½ºß¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼MEGUMI¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëNetflix¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤Ï¡¢Ê£¿ôËÜÊÂ¹Ô¤·¤Æ´ë²è¿Ê¹ÔÃæ¡£¤É¤¦¤¾¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡MEGUMI¤¬½é¤á¤Æ´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿Netflix¤Ç¸ø³«Ãæ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤ÏÆüËÜ½µ´ÖTOP10¤Ç4½µ´ÖÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÈó±Ñ¸ì¥·¥ê¡¼¥ºTOP10¤Ë¤Ï8°Ì¤Ç½éÅÐ¾ì¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤¬»Ë¾åºÇÂ®·èÄê¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡MEGUMI¤ÏX¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Netflix¤µ¤ó¤«¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤òÀ©ºî¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤ÎËÜ²»¤ä¾×Æ°¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤Î½Ö´Ö¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¿Í¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ê¤Î¤À¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¿´¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÀµ²ò¤¬Ìµ¤¤»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤äÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤ÎÆ°¤¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢¤½¤ÎÂº¤µ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤½¤Î½Ö´Ö¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£