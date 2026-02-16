GDP2»ÍÈ¾´ü¤Ö¤ê¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¡¡Ç¯Î¨0.2¡óÁý¡Ä¥Ü¡¼¥Ê¥¹Áý¤âÊª²Á¹â¤Ç¡Ö¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡×0.1¡ó¤Î¾®Éý¤Ê¿¤Ó
GDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤¬2»ÍÈ¾´ü¤Ö¤ê¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯10·î¤«¤é12·î¤ÎGDP¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ï¡¢¼Â¼Á¤Î¿¤ÓÎ¨¤¬Á°¤Î3¥«·î¤ÈÈæ¤Ù¥×¥é¥¹0.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
1Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÇ¯Î¨´¹»»¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹0.2¡ó¤Ç¡¢2»ÍÈ¾´ü¤Ö¤ê¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹àÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡¢GDP¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¡Ö¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡×¤¬¡¢Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬Áý¤¨²ÈÅÅ¤¬¹¥Ä´¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤Ç¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤Ç¼å¤µ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢¥×¥é¥¹0.1¡ó¤È¾®Éý¤Ê¿¤Ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÍ¢½Ð¡×¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤ë¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾ÃÈñ¤¬¸º¾¯¤·¥Þ¥¤¥Ê¥¹0.3¡ó¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£