¤ªÇ¦¤Ó¤Ê¤Î¤Ë¾Ç¤ë¿Ñ»áÍÍ¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È～ÇÇ¤Î¸åµÜÆæ²ò¤¼êÄ¢～¡×Âè97ÏÃ1¤¬ÌµÎÁ¸ø³«
¡ÚÂè97ÏÃ1¡Û 2·î16Æü ¸ø³«
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡ÊC¡ËÆü¸þ²Æ¡¦¤·¤Î¤È¤¦¤³¡¿¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹
Âè97ÏÃ¡Ö»æ¤ÎÂ¼(1)¡×¤òÆÉ¤à
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï2·î16Æü¡¢ÁÒÅÄ»°¥ÎÏ©»á¡¢Æü¸þ²Æ»á¡¢¤·¤Î¤È¤¦¤³»á¤é¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È～ÇÇ¤Î¸åµÜÆæ²ò¤¼êÄ¢～¡×Âè97ÏÃ¡Ö»æ¤ÎÂ¼(1)¡×¤ò¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Âè97ÏÃ1¤Ç¤Ï¡¢ÇÏÁ®¤È¤½¤Î½¾¼Ô¤ËÊÑÁõ¤·¤¿¿Ñ»á¤é¤È¶¦¤Ë¡¢¤ä¤Ö°å¼Ô¤Î¼Â²È¤¬¤¢¤ëÂ¼¤ØÂ¤ò±¿¤Ö¡£¤ä¤Ö°å¼Ô¤Ï°ìÉô¤Î¿ÆÀÌ¤«¤éÕá´±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸«²¼¤µ¤ì¡¢¼ºÎé¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È～ÇÇ¤Î¸åµÜÆæ²ò¤¼êÄ¢～¡×¤Î¥Úー¥¸
¡ÊC¡ËÆü¸þ²Æ¡¦¤·¤Î¤È¤¦¤³¡¿¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹
¡ÊC¡ËÁÒÅÄ»°¥ÎÏ©¡¿¾®³Ø´Û