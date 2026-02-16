¿·³ã»Ô¤Î¿·Ç¯ÅÙÍ½»»4425²¯±ß¡¡4Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂç¤Ë
¿·³ã»Ô¤Ï¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»°Æ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£4425²¯±ß¤Ç²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ã»Ô¤Î¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ï°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÅö½éÍ½»»¤Ç²áµîºÇÂç¤Î4425²¯±ß¤Ç¤¹¡£ºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉüµì¡¦Éü¶½¤Ë52²¯±ß¡£Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±1¿ÍÅö¤¿¤ê3000±ß¤òµëÉÕ¤¹¤ëÍ½»»¤Ê¤É¤Ë27²¯5000Ëü±ß¤ò½¼¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¿·³ã»Ô Ãæ¸¶È¬°ì»ÔÄ¹¡Ó
¡Ö³èÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹¼ã¼Ô¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë³¹»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³¹¤Î3ÅÀ¤ò3¤Ä¤ÎÎÏÅÀ¤È¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤¿¤á¤ÎÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç½¼¼Â¤·¤¿Í½»»¤È¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥êー¥Ê¤Î¿·Àß¤ò´Þ¤á¤¿¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀßºÆÊÔ¤Î¸¡Æ¤¤Ë2000Ëü±ß¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ï2·î»ÔµÄ²ñ¤Ç¿³µÄ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£