¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£±°Ì¤Ë£Ì¥É¥ê¥ó¥¯
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£±£¶Æü¸áÁ°£±£±»þ¸½ºß¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥É¥ê¥ó¥¯¡¡¥«¥ó¥Ñ¥Ëー<2585.T>¤¬¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç£Ì¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï£±£²Æü¡¢£²£¶Ç¯£³·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ä¶ÈÍø±×¤ò£¶£µ²¯±ß¤«¤é£µ£²²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°´ü£´£·²¯£´£²£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ø²¼Êý½¤Àµ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊªÎ®¥³¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤ä¸¶ÎÁÃãÍÕ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡£Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£µ£²£°²¯±ß¤«¤é£µ£²£²²¯±ß¡ÊÆ±£´£´£µ²¯£³£·£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ø¸«Ä¾¤·¤¿¡£
¡¡Íø±×Í½ÁÛ¤Î²¼Êý½¤Àµ¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¡¢Íâ£±£³Æü¤ÎÆ±¼Ò³ô¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢½µÌÀ¤±¤¤ç¤¦£±£¶Æü¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó²¼¤²»ß¤Þ¤ê¤ÎÆ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Â¤â¤È¤Î³ô²Á¿å½à¤Ï¤ª¤è¤½£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ·÷¤Ë¤¢¤ê¡¢ÌÜÀè²¡¤·ÌÜ¤òÁÀ¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç£Ì¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï£±£²Æü¡¢£²£¶Ç¯£³·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ä¶ÈÍø±×¤ò£¶£µ²¯±ß¤«¤é£µ£²²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°´ü£´£·²¯£´£²£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ø²¼Êý½¤Àµ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊªÎ®¥³¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤ä¸¶ÎÁÃãÍÕ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡£Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£µ£²£°²¯±ß¤«¤é£µ£²£²²¯±ß¡ÊÆ±£´£´£µ²¯£³£·£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ø¸«Ä¾¤·¤¿¡£
¡¡Íø±×Í½ÁÛ¤Î²¼Êý½¤Àµ¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¡¢Íâ£±£³Æü¤ÎÆ±¼Ò³ô¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢½µÌÀ¤±¤¤ç¤¦£±£¶Æü¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó²¼¤²»ß¤Þ¤ê¤ÎÆ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Â¤â¤È¤Î³ô²Á¿å½à¤Ï¤ª¤è¤½£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ·÷¤Ë¤¢¤ê¡¢ÌÜÀè²¡¤·ÌÜ¤òÁÀ¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS