º®ÌÂ¤Î¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡¢¥Ç¡¦¥¼¥ë¥Ó´ÆÆÄ¤ËÂ³¤¥Ù¥Ê¥Æ¥£¥¢SD¤ÎÂàÇ¤¤¬·èÄê¡Ä
¡¡¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥á¥Ç¥£¡¦¥Ù¥Ê¥Æ¥£¥¢»á¤¬¼Ç¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë¥í¡¼¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µ¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½DF¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤è¤ê¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸ÅÁã¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤ÎSD¤Ë½¢Ç¤¡£
¡¡°Ê¹ß¤Ï¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ç¡¦¥¼¥ë¥Ó´ÆÆÄ¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¡¢ÂÇÅÝ¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í»Ø´ø´±¤Ïº£·î11ÆüÉÕ¤±¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØRMC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ÊÁ°¤«¤é¼«¿È¤Î¾Íè¤ò¥Ç¡¦¥¼¥ë¥Ó´ÆÆÄ¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Ê¥Æ¥£¥¢»á¤Ï¡¢Æ±´ÆÆÄ¤ËÂ³¤¯·Á¤Ç¼Ç¤¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£¤¿¤À¡¢¥¯¥é¥Ö¾åÁØÉô¤¬¤½¤Î¿½¤·½Ð¤ò°ìÃ¶µñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÎ±Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤·¤«¤·¡¢14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè22Àá¤Î¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ëÀï¤¬2¡Ý2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¥Û¡¼¥à¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤«¡¢²þ¤á¤Æ¼Ç¤¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ê¥Æ¥£¥¢»á¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥×¥í¤È¤·¤ÆºÇÂç¸Â¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸å²ù¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¡×¤È¼Ç¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¼Ç¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ï¿·´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¿·SD¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡£
