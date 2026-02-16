¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥óÅÐ¾ì¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤ÏÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡¢±Æ»³Í¥²Â¡¢XG¤é¤¬½Ð±é
¡¡ÆüËÜ¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï16Æü¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÈÂç²ñ¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ø¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡ÙFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÆ±Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¹ØÆþ¤·¤Æ½¸¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃêÁª¡Ê5ÁÈ10Ì¾¡Ë¤ÇÂç²ñ¸½ÃÏ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¸¢Íø¤¬Åö¤¿¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡Ù¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡ÊÁ´10¼ï¡Ë¤¬ÀèÃå10ËüÌ¾¤ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤É¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡Ø¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿XG¤ÎWEB¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¸ø³«¡£¤µ¤é¤ËFCÅìµþ½êÂ°¤ÎÆüËÜÂåÉ½DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Î±Æ»³Í¥²Â¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ä¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤ò»ý¤Ä·Ý¿Í¤Î¥Þ¥ê¥ó¥Ü¥Ö¡¢2015Ç¯¤«¤é¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°¡Ù¤ÎÆ°²è¤ËÄê´üÅª¤Ë½Ð±é¤·¡¢Á°²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡È¥Ð¥º¤Ã¤¿¡É¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡ØPARADOXX¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ëSHONO¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¾ðÊó¤òÃæ¿´¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥Á¥ã¥ó¡¢FCÅìµþ¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥³¥Ï¥í¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤â¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¹ØÆþ¤·¤Æ½¸¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃêÁª¡Ê5ÁÈ10Ì¾¡Ë¤ÇÂç²ñ¸½ÃÏ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¸¢Íø¤¬Åö¤¿¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡Ù¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡ÊÁ´10¼ï¡Ë¤¬ÀèÃå10ËüÌ¾¤ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤É¤¹¤ë¡£