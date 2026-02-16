±ºÏÂ¡¢¥Ø¥°¥â¸µ´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤ò½ä¤ë·¸Áè¤ò¸øÉ½¡ÖÅö¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï·ÀÌóµÁÌ³¤ÎÉÔÍú¹Ô¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï16Æü¡¢¥Ú¥¢¡¦¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ø¥°¥â¸µ´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤ò½ä¤ë·¸Áè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î·¸Áè¤Ï¡¢·ÀÌó²ò½ü¡Ê2024Ç¯8·î26ÆüÉÕ¡Ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¥¢¡¦¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ø¥°¥â»á¡¢¤ª¤è¤Ó¥³¡¼¥Á·óÊ¬ÀÏÃ´Åö¤Î¥Þ¥ê¥ª¡¦¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥Á¥ã¥ô¥§¥¹»á¤È¤Î´Ö¤ÇÀ¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯1·î16Æü¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¡ÊCAS¡Ë¤ÎÃçºÛÈ½ÃÇ¤¬ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¸øÉ½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯1·î16Æü¤Ë¡¢¤³¤ÎÃçºÛÈ½ÃÇ¤ÏÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ø¥°¥â»áÅù¤è¤ê¥¹¥¤¥¹Ï¢Ë®ºÛÈ½½ê¤Ø¤ÎÃçºÛÈ½ÃÇ¤Î¼è¾ÃÀÁµá¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¡Ê·¸Áè¤¬Â³¤¯¡Ë²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¸øÉ½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼è¾ÃÀÁµá¤ÎË¡Äê´ü´Ö¤ÎºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯2·î15Æü¤ò·Ð²á¤·¤¿¤¿¤á¡¢ËÜÆü¤³¤³¤Ë¤´Êó¹ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ»¤»¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï¡¢¤³¤Î°ì·ï¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤êÂçÊÑ¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖËÜ·ï·¸Áè¤ÎÁèÅÀ¤Ï¡¢·ÀÌó²ò½ü¤ÎÍ¸úÀ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¼êÂ³¤¤ÎÂÅÅöÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÛÄê¤Î·ë²Ì¡¢¥Ø¥°¥â»áÅù¤ÎºßÇ¤Ãæ¤ª¤è¤Ó²ò½ü¤Ë´Ø¤·¡¢Åö¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï·ÀÌóµÁÌ³¤ÎÉÔÍú¹Ô¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ÀÌó²ò½ü¸å¤Î¥Ø¥°¥â»áÅù¤«¤é¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¾¤Þ¤Ì·¸Áè¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ø¥°¥â»áÅù¤¬ºßÇ¤Ãæ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ØÂ¿Âç¤Ê¤ë¹×¸¥¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¤´³èÌö¤òµ§Ç°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£·Ð°Þ
2024Ç¯11·î9Æü¡¢¥Ø¥°¥â»á¡¢¤ª¤è¤Ó¥Á¥ã¥ô¥§¥¹»á¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ø¥°¥â»áÅù¡Ë¤Ï¡¢·ÀÌó²ò½ü¤ÎÍ¸úÀ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¼êÂ³¤¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔÉþ¤ò¼çÄ¥¤·¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤ØÄóÁÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢FIFA¤Î¼êÂ³¤¾å¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¥¯¥é¥Ö¤¬½½Ê¬¤ËÈ¿ÏÀ¤ª¤è¤ÓÎ©¾Ú¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿³Íý¤¬½ª·ë¤·¡¢2025Ç¯1·î28Æü¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿FIFA¤ÎºÛÄê¤Ï¥Ø¥°¥â»áÅù¤Î¼çÄ¥¤ò°ìÉôÇ§¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åö³ººÛÄê·ë²Ì¤Ï¡¢µÒ´ÑÅª»ö¼Â¤äÅö¥¯¥é¥Ö¤ÎÇ§¼±¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢2025Ç¯3·î27Æü¤Ë¤ä¤à¤Ê¤¯CAS¤Ø¾åÁÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃçºÛÈ½ÃÇ¤ÎÆâÍÆ
¤³¤Î¤¿¤ÓCAS¤Ï¡¢¥Ø¥°¥â»áÅù¤Î¼çÄ¥¤¹¤ëÉÔÉþ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÂà¤±¡¢Åö¥¯¥é¥Ö¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢·ÀÌó²ò½ü¤Ë´Ø¤·Åö¥¯¥é¥Ö¤ËµÁÌ³¤ÎÉÔÍú¹Ô¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
