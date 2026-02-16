¡¡°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤Ç16ÆüÌ¤ÌÀ¡¢½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë»ß¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤¬Ç³¤¨¤ëÉÔ¿³²Ð¤¬4·ïÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡16Æü¸áÁ°3»þ²á¤®¡¢²¬ºê»ÔÂçÀ¾1ÃúÌÜ¤Î½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢¥«¥Ðー¤ò¤«¤±¤Æ»ß¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄÌ¹Ô¿Í¤¬¸«¤Ä¤±¡¢110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿15Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢À¾¤Ë¤ª¤è¤½400¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿½»Âð¤Ç¤â¥Ð¥¤¥¯¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸áÁ°5»þ¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆÌó1¥­¥í¤ÎÈÏ°Ï¤Ç·×4·ï¤ÎÉÔ¿³²Ð¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¡¡¥«¥Ðー¤ò¤«¤±¤¿¼«Å¾¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ð¤«¤ê¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÆ±°ìÈÈ¤Ë¤è¤ëÊü²Ð¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£