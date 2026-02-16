¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛKis-My-Ft2¡Ø¥«¥Î¥Õ¥§¥¹¡Ù½é½Ð±é¡ª¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â
Kis-My-Ft2¤¬¡¢2·î14¡¦15Æü¤ËÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤È¼íÌî±Ñ¹§¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤¹¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ø¥«¥Î¥Õ¥§¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¢£Kis-My-Ft2¡¢½é¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ª
Kis-My-Ft2¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¡£¥Õ¥§¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®ÎÌ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀé²ì·ò±Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¡ÖKeep it 100¡×¡£¥Ïー¥É¤Ê¤¬¤é¤âºÙ¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë²ñ¾ì¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë¡£Â³¤¯¡ÖFIGHTERS¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¤Ê¤«¡¢¥¥¹¥Þ¥¤¤é¤·¤¤¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢´ÑµÒ¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
MC¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¡¡Kis-My-Ft2¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦°§»¢¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£Kis-My-Ft2¤È¤·¤Æ¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥«¥Î¥Õ¥§¥¹2026¡Ù¤¬½é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤â¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ý¤Ë¤·¡¢²ñ¾ì¤â²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
Kis-My-Ft2¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø10Ëü±ß¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡Ù¤ÇMC¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤È¤Ï¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¯¡¢¡ÖÈÖÁÈÆâ¤Ç¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ËÀçÂæ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÜ¾ë¸©¤òÂè2¤Î¸Î¶¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦µÜ¾ë°¦°î¤ì¤ë¥Èー¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÃæÈ×¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢Ì¾¶Ê¡ÖLuv Bias¡×¤Ç¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖTokyo-Kis¡×¡£Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÈà¤é¤À¤«¤é¤³¤½²Î¤¨¤ë¡ÖÂç¿Í¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡×¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾¤Ø¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¤ÎËë³«¤±¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºÇ¿·¶Ê¡ÖUNISON¡×¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï²áµî¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä°ì¶Ê¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È´ÑµÒ¤Î²ÎÀ¼¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æºî¤é¤ì¡¢¥¹¥Æー¥¸¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡Èº£¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¶¯¤¯¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë¡¢í÷¤·¤¯Êâ¤ßÂ³¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤·è°Õ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë15¼þÇ¯¤Î¡È³«ËëÀë¸À¡É¤È¸À¤¨¤ë¡£¥Õ¥§¥¹¤Î¶õ´Ö¤Ë¡¢Èà¤é¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¶«¤Ó¤¬¶Á¤¤ï¤¿¤Ã¤¿¡£
½ªÈ×¡¢¡ÖThank you¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ç¥¤¥ó¥È¥í¤È¤È¤â¤ËµÜÅÄ½ÓºÈ¤¬¡Ö¤»ー¤Î¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È´ÑµÒ¤â¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÔThank you¤¸¤ã¤ó¡ª¡Õ¤È°ìÀÆ¤Ë²Î¤¤½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¡¢Àé²ì·ò±Ê¤¬¡ÖThank you¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ò³«ºÅ¡ª¡×¤È²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¡Ö¾¡¤Ã¤¿¿Í¤âÉé¤±¤¿¿Í¤â¡¢Thank you¡ª¡×¤È¹¬¤»¤Ê¥àー¥É°î¤ì¤ë¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£Æó³¬Æ²¹â»Ì¤Î¡Ö°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ªfeat. ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¡£¥é¥¹¥È¥µ¥ÓÁ°¤Î´ÖÁÕ¤Ç¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿å«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸å¤ÏMC¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦¼íÌî±Ñ¹§¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤«¤éËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Î¶õ¤»þ´Ö¤òKis-My-Ft2¤ÏÀçÂæ¤Ç¤É¤¦²á¤´¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¥Èー¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢µÜÅÄ¡¢¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤ÎÝ¯ÅÄ¿À¼Ò¤Þ¤Ç»²ÇÒ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë²ñ¾ìÃæ¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Kis-My-Ft2½é¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Kis-My-Ft2 ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØKis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT¡Ù²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤Ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤ò¤·¤¿¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ªfeat.¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡× from Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤â¸ø³«Ãæ¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1.Keep it 100
2.FIGHTERS
3.Luv Bias
4.Tokyo-Kis
5.UNISON
6.Thank you¤¸¤ã¤ó¡ª
7.¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ªfeat. ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖUNISON¡×
2026.03.10 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡ØKis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT¡Ù
