º´µ×´ÖÂç²ð¤¬ÌÜ¹õÏ¡¤Èßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯°áÁõ¤Ç¤¬¤Ã¤Á¤ê¸ª¤òÁÈ¤à¥Äー¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ª¥Ðー¥¹¥ÇーÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¾Ð´é¤¬°¦¡×¡ÖÉ÷Ï¤Í§¥³¥ó¥ÓÂº¤¤¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤Î½ËÊ¡¤«¤ï¤¤¤¤¡×
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬X¤Ç¡¢2·î16Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÌÜ¹õÏ¡¤ò½ËÊ¡¡£°áÁõ»Ñ¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤¬´ó¤êÅº¤¦¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤¬ÌÜ¹õÏ¡¤Èßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯°áÁõ¤Ç¤¬¤Ã¤Á¤ê¸ª¤òÁÈ¤à¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①②
¢£Instagram¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¢¤¦ÍÍ»Ò¤â
º´µ×´Ö¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤¦¤Á¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤Î29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÏ¡¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÂç¹¥¤¤À¤¾¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¶¦¤Ë¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¥Ô¥ó¥¯À¸ÃÏ¤Ë¥´ー¥ë¥É¤ÎÁõ¾þ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¥Þ¥¤¥¯¡õ¥¤¥ä¥â¥Ë¤ò¤Ä¤±´ó¤êÅº¤¦¤Õ¤¿¤ê¡£ÌÜ¹õ¤ÏÇò¤¤»õ¤òµ±¤«¤»¤ÆÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤éº´µ×´Ö¤Î¸ª¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¤ÈÁÈ¤ß¡¢º´µ×´Ö¤ÏÌÜ¹õ¤ÎÊý¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ç¥Ôー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤á¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î½ËÊ¡¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¤á¤á¤µ¤¯ºÇ¹â¡×¡ÖÉ÷Ï¤Í§¥³¥ó¥ÓÂº¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¾Ð´é¤¬°¦¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤Î½ËÊ¡¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªÌÜ¹õÏ¡¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¡¢Snow Man¤Î¿·¶Ê¡Ö¥ª¥É¥í¥¦¥¼¡ª¡×¤ò¾Ò²ð¡£º´µ×´Ö¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¼õ¤±¡¢¡Öº´µ×´Ö¤¯¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¶Ê¡£ºÇ¶á¤³¤Î²»¸»¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤ë¾Ð¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡£
º´µ×´Ö¤âInstagram¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡Ö¤ìーー¤ó¡ª¥¦¥ì¥·¥¤¥¼¡ª¡ª¡×¤È´¶·ã¤ÎÊÖ¿®¤òÄÖ¤ê¡¢Instagram¤Ç¤âÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ¹õ¤Ï¸½ºß¡¢»£±Æ¤Î¤¿¤á¥«¥Ê¥À¤ËÂÚºßÃæ¡£º´µ×´Ö¤ÏÌÜ¹õ¤¬1·î¤ËÅÏ¹Ò¤¹¤ëºÝ¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¤È¶¦¤Ë¶õ¹Á¤Ë¸«Á÷¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÜ¹õÏ¡¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
https://www.instagram.com/sn_meguro.ren_official/
º´µ×´ÖÂç²ð¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
https://www.instagram.com/daisuke.sakuma_sn_official/