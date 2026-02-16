°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¥·ー¥¹¥ëー¥Ð¥ó¥°¡ß¥Ó¥Ã¥°¥ê¥Ü¥ó¥·¥ã¥Ä¤ÇÑ³¤²¤Ê²£´é¡õËË¾ó¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ª¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·ã¥á¥í¡×¡Ö¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤Ç¤â¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ¤¤¡×
Snow Man¤Î°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÌÜ¹õÏ¡¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖART¡×¤ÎMV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û°¤ÉôÎ¼Ê¿¡ÖART¡×MV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①②③
¢£ÀÖ¤ÈÇò¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¡ÖART¡×MV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÖHappy Valentine¡Çs Day¡Ä With¡ØART¡ÙMV off shot¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢MV»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È3Ëç¡£
1ËçÌÜ¤È2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿°¤Éô¤Î»Ñ¤¬¡£
¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¥Ø¥¢¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Çò¥·¥ã¥Ä¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢»ØÀè¤Ë¥ê¥ó¥°¤ò¸÷¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¸µ¤Ë¼ê¤òÅº¤¨»ëÀþ¤ò¾å¤²¤ë¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¥·¥ãー¥×¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
3ËçÌÜ¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤òÈäÏª¡£¥·ー¥¹¥ëー¥Ð¥ó¥°¤ÇËË¾ó¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¶áµ÷Î¥¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤¬Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²£´éÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤Ç¤â¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ¤¤¡×¡ÖÈ±·¿¹¥¤ß¡×¡Ö·ã¥á¥í¡×¡ÖÑ³¤¹¤®¤ë¡×¡Ö3ËçÌÜ¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Á¥ç¥³¤è¤ê´Å¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£