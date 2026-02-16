³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡ÚÃë¡Û¡¡¥·¥çー¥ÈÍ¥Àª¤â¥«¥ÐーÁÀ¤¤¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï11»þ30Ê¬»þÅÀ¡¢Á°ÆüÈæ140±ß°Â¤Î5Ëü6850±ß¡Ê-0.24¡ó¡ËÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï5Ëü7540 ±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡Ê5Ëü7600 ±ß¡Ë¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢Çã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ä¾¸å¤Ë¤Ä¤±¤¿5Ëü7580±ß¤ò¹âÃÍ¤Ë»ý¤Á¹âÄ´À°¤ËÈ¼¤¦¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤ÎÆ°¤¤¬Æþ¤ê¡¢ÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÀáÌÜ¤Î5Ëü7000±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£Ã»´üÅª¤Ê¥·¥çー¥È¤òÍ¶¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï5Ëü6790±ß¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò¹¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡16Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥Çー¤Î½ËÆü¤ÇµÙ¾ì¤Î¤¿¤á¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤Î¥Õ¥íー¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤¬È¿È¯¤·Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°<9983>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤äÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤ÏÇä¤êÍ¥Àª¤Ç½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Êý¸þ´¶¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¯¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+2¦Ò¡Ê5Ëü7270±ß¡Ë¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¥·¥çー¥È¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥¥ã¥ë¥Ô¥ó¥°Ãæ¿´¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥«¥Ðー¤òÁÛÄê¤·¤¿²¡¤·ÌÜÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤½¤¦¤À¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.99ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê14.93ÇÜ¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢°ì»þ15.00ÇÜ¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£Â¤â¤È¤Ç¤Ï15.00ÇÜ¿å½à¤Ç¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÌÀ³Î¤Ë¾åÈ´¤±¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤ÏNT¥í¥ó¥°¤Ç¤Î¥¹¥×¥ì¥Ã¥ÉÁÀ¤¤¤âÆñ¤·¤¯¤µ¤»¤è¤¦¡£
