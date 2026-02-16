ÂçÆü¸÷¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï42¡óÁý±×¤Ø
¡¡ÂçÆü¸÷¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥° <6635> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î16ÆüÃë(12:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ1.8¡óÁý¤Î6.9²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢26Ç¯12·î´ü¤âÁ°´üÈæ41.8¡óÁý¤Î9.8²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5´üÏ¢Â³Áý±×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.9¡óÁý¤Î1²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î1.0¡ó¢ª0.9¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.9¡óÁý¤Î1²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î1.0¡ó¢ª0.9¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹