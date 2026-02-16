¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¡©¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈäÏª¤¹¤ë¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó
¡¡Éô²°¤ÎÃæ¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÈô¤Ó°Ü¤ëÇ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¾²¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÃÊº¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤À¤±¤Î¸¤¡£²°º¬¤Î¤Ê¤¤¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÈô¤Ó±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾¡¼ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡¡X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¤¢¤µ¤Ý¤ó¡×¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¶á½ê¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÍÑ»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤Î¡Ö¤à¤®¡×¤¯¤ó¤È¡Ö¤Ý¤óÂÀ¡×¤¯¤ó¤ËÎ±¼éÈÖ¤òÍê¤ó¤Ç¡¢²È¤Î³°¤Ø¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÎÍÑ»ö¤À¤·¡¢¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤¿¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Âð¤ò¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿¤¢¤µ¤Ý¤ó¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¥±¡¼¥¸¤òÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÁëÊÕ¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤à¤®¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ì½Ö¡Ö¤¨¡¢Áë¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤ë¡©¡×¤È¸«¤Þ¤¬¤¦¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤ë¤à¤®¤¯¤ó¡£¼«¿È¤ÎÂÎÄ¹¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤Þ¤ÇÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤ª¡¢Í¾ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤à¤®¤¯¤ó¤ÎÎÙ¤Ë¤ÏÂç¿Í¤·¤¯¾²¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ý¤óÂÀ¤¯¤ó¤â¤ª¤ê¡¢Èà¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¡Ö¥¸¡×¤Î»ú¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤à¤®¤¯¤ó¤ÎÌöÆ°¤¬¤è¤ê°ìÁØ¡¢¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ï10Ëü·ï¤òÄ¶¤¹¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¡¢¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤À¤«¤é¶õ¤òÈô¤Ö¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÈô¤Ó¤¹¤®¾Ð¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÌµÍý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°½ÐÄ¾Á°¡¢¤¢¤µ¤Ý¤ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¤à¤®¤¬Î±¼éÈÖ¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¤«Áö¤ê²ó¤Ã¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç2É¤¤¬·ö²Þ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ê¬¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤à¤®¤¯¤ó¤Î¤ß¤ò¥±¡¼¥¸¤Ë¼ýÍÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·ÉáÃÊ¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤à¤®¤¯¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¥±¡¼¥¸¤Ë²°º¬¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ýÍÆ¤Î°ÕÌ£¤ò¤Ê¤µ¤º¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢¤à¤®¤¯¤ó¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥±¡¼¥¸¤òÃ¦Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤¢¤µ¤Ý¤ó¤µ¤ó¤Î²áµîÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤à¤®¤¯¤ó¤Ï¸¤¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤µ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¥±¡¼¥¸¤¬Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¼«Âð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°ì½Ö¤ÇÃ¦Áö¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¢¤µ¤Ý¤ó¤µ¤ó¡£¡Ö¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌµÍý¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈÎ±¼éÈÖ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¡¢°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¾¯¤·¤Î»þ´Ö¤À¤«¤éÎ±¼éÈÖ¤·¤Æ¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤ì¤¿¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤é¡Ä pic.twitter.com/Fba4DYLSM3
— ¤¢¤µ¤Ý¤ó/¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤Î¤·¤â¤Ù (@asaponta_9) February 12, 2026
