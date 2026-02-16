¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡ÙÌÓÍøÍöÌò¡¦À¼Í¥¤Î»³ºêÏÂ²ÂÆà¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°µÙ»ß¡ÖÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Î¤¿¤á¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÎÌÓÍøÍöÌò¤òÌ³¤á¤ëÀ¼Í¥¤Î»³ºêÏÂ²ÂÆà¤¬¡¢¸½ºßÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Î¤¿¤á¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò16Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡ØONE PIECE¡Ù¥Ê¥ß¤ÎÀ¼¤âÃ´Åö
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥ »³ºêÏÂ²ÂÆà ³èÆ°µÙ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥ »³ºêÏÂ²ÂÆà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸½ºßÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Î¤¿¤á¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Öº£¸å¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢²óÉü¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³èÆ°ºÆ³«¤ÎÌÜÅÓ¤¬Î©¤Á¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ç¤â¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÌÓÍøÍöÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»³ºêÏÂ²ÂÆà¤µ¤ó¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êËÜºî¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»³ºê¤µ¤ó¤Î¤´ÂÎÄ´¤ò²¿¤è¤ê¤âÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢²óÉü¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö»³ºê¤µ¤ó¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢²óÉü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÌÓÍøÍöÌò¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ²¬Â¼ÌÀÈþ¤µ¤ó¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î14ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡¢ÂåÌò¤Ç¤Î½Ð±é¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÍ½Äê¡£
¡¡»³ºê¤Ï3·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£½Ð±éºîÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡ÊÌÓÍøÍö¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¤ï¤¿¤·¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Î¥í¥Ã¥Æ¡Ù¡Ê¥Ö¥ê¥®¥Ã¥Æ¡Ë¡¢¥²¡¼¥à¡ØÇ®·ì¹¾¸ÐONLINE¡Ù¡Ê½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ê¤É¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡ØONE PIECE¡Ù¥Ê¥ß¤ÎÀ¼¤âÃ´Åö
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥ »³ºêÏÂ²ÂÆà ³èÆ°µÙ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥ »³ºêÏÂ²ÂÆà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸½ºßÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Î¤¿¤á¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ç¤â¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÌÓÍøÍöÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»³ºêÏÂ²ÂÆà¤µ¤ó¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êËÜºî¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»³ºê¤µ¤ó¤Î¤´ÂÎÄ´¤ò²¿¤è¤ê¤âÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢²óÉü¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö»³ºê¤µ¤ó¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢²óÉü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÌÓÍøÍöÌò¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ²¬Â¼ÌÀÈþ¤µ¤ó¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î14ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡¢ÂåÌò¤Ç¤Î½Ð±é¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÍ½Äê¡£
¡¡»³ºê¤Ï3·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£½Ð±éºîÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡ÊÌÓÍøÍö¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¤ï¤¿¤·¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Î¥í¥Ã¥Æ¡Ù¡Ê¥Ö¥ê¥®¥Ã¥Æ¡Ë¡¢¥²¡¼¥à¡ØÇ®·ì¹¾¸ÐONLINE¡Ù¡Ê½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ê¤É¡£