¹À¥¥¢¥ê¥¹¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¥µ¥Ü¤ë¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¡¡¡ÈÄ©Àï¡É¤Ø¤Î¿´¹½¤¨¹ðÇò¡Ö·Ð¸³¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹À¥¥¢¥ê¥¹¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØTODA¥°¥ë¡¼¥× 2026 Å¸Ë¾È¯É½²ñ ¡ÈBuild the Culture. Day¡É¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¡ª²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹À¥¥¢¥ê¥¹
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÄ©Àï¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤«¤Ë¡È¹À¥¥¢¥ê¥¹¡É¤È¤¤¤¦ÊÉ¤ò²õ¤»¤ë¤«¡£Ìò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤ÈÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¹À¥¤Ï¡Ö²¿¤«»Ï¤á¤ë»þ¤Ï¡¢ÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Î¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤ÆÃÎ¼±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°à½Ì¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¡Ø¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¨¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²¿¤«¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢À®¸ù¤·¤Æ¤â¡¢·Ð¸³ÃÍ¤ÏÀäÂÐ¤Ë²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·Ð¸³¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¡Ø¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¡£¤Þ¤¡¤¤¤Ã¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¿´¤Ï»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥µ¥Ü¤ë¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ìÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é´°àú¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢µ¤¤¬¸þ¤«¤Ê¤¤½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤ªÁÝ½ü¤ÏÌÀÆü¤Ç¤¤¤¤¤ä¡Ù¡¢¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢À¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Æ±¼Ò¼Ò°÷¤Ë¤â¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤¿¤ÁÇÐÍ¥¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¿¤À¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÁ´Éô¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢5Ê¬¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç1Æü¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤À¤±¤É¤ä¤ë¤Ê¤é³Ú¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¸½¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢TODA¥°¥ë¡¼¥×¼Ò°÷¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¹À¥¤Ï¸ÞÅçÎóÅç¤Ç¤ÎCM»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡ÈÄ©Àï¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼ÒÄ¹¤ÈÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
