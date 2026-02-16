Î¶ÇÏ¤ËÇòÇÏ ¤½¤·¤Æ³¨ÇÏ ¡Ö¸áÇ¯¡×¤Î¤è¤â¤ä¤ÞÏÃ¡ÁÀ¶²ÚÂç³Ø¡¦Î¶ÇÊö¶µ¼ø¤ËÊ¹¤¯¡Á
2026Ç¯¤Ï¸áÇ¯¡¢ÇÏ¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤äÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éÇÏ¤Ï¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤äÊ¸²½¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¿ÀÏÃ¤äÅÁÀâ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÇÏ¤ÏÎ¶¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÎÏ¤ä±É¸÷¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï´ê³Ý¤±¤Î¡Ö³¨ÇÏ¡×¤Ë¤½¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Î¾¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÇÏ¤ÎÊ¸²½»Ë¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ÈÁê°ãÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì±Â¯³Ø¼Ô¡¢À¶²ÚÂç³ØÎò»Ë³ØÉô¤ÎÎ¶ÇÊö¶µ¼ø¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
8áÇ¯¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÀÚ¤ê³¨Å¸¤Î½ÐÅ¸ºîÉÊ¡Ê»³Åì¾Ê¡Ë
¡½¡½2026Ç¯¤Ï¡Ö¸á¡×Ç¯¡¢¤Ä¤Þ¤êÇÏ¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¡£ÇÏ¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÃæ¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÇÏ¤Ï¿ôÀéÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¿ÍÎà¤ÎÎÉ¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÇÏ¡¦µí¡¦ÍÓ¡¦ÆÚ¡¦¸¤¡¦·Ü¤ÏÂåÉ½Åª¤Ê²ÈÃÜ¤È¤·¤Æ¡ÖÏ»ÃÜ¡Ê¤ê¤¯¤Á¤¯¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÇÏ¤Ï¡ÖÏ»ÃÜ¤Î¼ó¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍìÍÛÊ¸ÊªÄÁÊõÅ¸¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ÅâÂå¤ÎºÌÊ¸Æ«ÇÏ¤ÈÆëÇÏÐÜ¡Ê²ÏÆî¾ÊÍìÍÛÇîÊª´Û¡Ë
ÇÏ¤ÏÎÏ¶¯¤¯¡¢ÇÀ¹Ì¤Ç¤Ï½Å¤¤à´¡Ê¤¹¤¡Ë¤ò°ú¤¯½ÅÍ×¤ÊÏ«Æ¯ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½ÓÂ¤òÀ¸¤«¤·¡¢µ³¾è¤äÇÏ¼Ö¤ÏÅö»þºÇÂ®¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀï¾ì¤Ç¤Ï¡¢µ³Ê¼¤¬¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÀï¶É¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÇÏ¤¬»ô¤ï¤ì¡¢»È¤ï¤ì¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢ÇÏ¤Ë¹â¤¤Àº¿ÀÀ¤ò¤â¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹Åì¾Ê·Ã½£»Ô¤Î¡Ö·Þ½Õ²Ö»Ô¡×¤Î½ÕÀá¤Î±ïµ¯ÊªÅ¹
¡½¡½ÆÃ¤Ë¡¢2026Ç¯¤Ï¡¢¡ÖÊº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ì±Â¯³Ø¤Ç¤ÏÊº¸á¤ÎÇ¯¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Êº¸á¤Ï¡¢´³»Ù(¤«¤ó¤·)¤Î°ì¤Ä¡£¡Ö´³»Ù¡×¤È¤Ï¡¢¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö½½´³¡Ê¤¸¤Ã¤«¤ó¡¦Å·¤ÎÀ¼Á¤òÉ½¤¹10¼ïÎà¤Îµ¹æ¡Ë¡×¤È¡Ö½½Æó»Ù¡Ê¤¸¤å¤¦¤Ë¤·¡¦ÃÏ¾å¤ÎÆ°Êª¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À12¼ïÎà¤Îµ¹æ¡£¡ÈÃÏ»Ù¡É¤È¤â¤¤¤¦¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¯¤òÉ½¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢60Ç¯¤Ç¤Ò¤È²ó¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢½½´³¤¬¡ÖÊº¡Ê¤Ò¤Î¤¨¡Ë¡×¡¢½½Æó»Ù¤¬¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±¢ÍÛ¸Þ¹ÔÀâ¡Ê¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Î¼«Á³¤ä±§Ãè¤ÎÀ¼Á¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÍýÏÀ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Êº¤Ï¡¢½½´³¤ÎÃæ¤Ç¡Ö²Ð¤Î·»¡Ê¤¨¡Ë¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢·ã¤·¤¤¡ÖÍÛ¤Î²Ð¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¸á¤Ï»þ´Ö¤Ç¤¤¤¨¤ÐÀµ¸á¡Ê11»þ¡Á13»þ¡Ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á°ìÆü¤Î¤¦¤Á¤ÇºÇ¤âÍÛµ¤¤¬½¼¼Â¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¹¡£Êº¤â¸á¤â¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÍÛ¡×¤ËÂ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÊº¸á¡×¤Ï¡¢ÍÛµ¤¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤¹¤ë¡ÖÀ¹ÍÛ¤ÎÇ¯¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢Êº¸á¤Ï¸ÅÍè¡Ö²ÐÇÏ¡Ê¤Ò¤¦¤Þ¡Ë¤ÎÇ¯¡×¡ÖÀÖÇÏ¡Ê¤¢¤«¤¦¤Þ¡Ë¤ÎÇ¯¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÊº¸áÇ¯½ÕÀáÅ¸¡Ù¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿ÀÚ¤ê»æºîÉÊ¡ÊÃæ¹ñ¹©·ÝÈþ½Ñ´Û¡ÊÃæ¹ñÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º´Û¡Ë¡Ë
¢£È¬·µ¤Îµ¯¸»¤«¡¡¡Ö²Ï¿ÞÍì½ñ¡×¤ËÁÌ¤ëÇÏ¤ÎÅÁÀâ¡¡
¡½¡½¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÏ¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÀ¸³è¤ä¿®¶Ä¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤ÏÇÏ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅÁÀâ¤¬¿ôÂ¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ¤ÎÊ¸²½»Ë¤ÈÃÎ¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¤Þ¤ºµó¤²¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö²Ï¿ÞÍì½ñ¡×¡Ê¤«¤º¤é¤¯¤·¤ç¡Ë¤ÎÅÁÀâ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿ÀÈëÅª¤ÊÊª¸ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÅÁÀâ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Äë²¦¡¦Éúæ¼¡Ê¤Õ¤¯¤®¡Ë¤Î»þÂå¡¢²«²Ï¤«¤éÎ¶¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¤·¤¿ÇÏ¡ÖÎ¶ÇÏ¡Ê¤ê¤å¤¦¤Ð¡Ë¡×¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÌæÍÍ¡Ê¡Ö²Ï¿Þ¡×¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢Éúæ¼¤Ï¤½¤ÎÌæÍÍ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢±§Ãè¤Ë¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖÈ¬·µ¡Ê¤Ï¤Ã¤±¡Ë¡×¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÅÂå¤ÎÊ¸¸¥¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°´Á¡Êµª¸µÁ°206Ç¯¡Á8Ç¯¡Ë¤Î³Ø¼Ô¡¦¹¦°Â¹ñ¤¬Ãø¤·¤¿¡Ø¾°½ñÅÁ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉúæ¼»á²¦Å·²¼¡¤Î¶ÇÏ½Ð²Ï¡¤¿ëÂ§Â¶Ê¸¡¤°ÊáÁÈ¬·µ¡×¡ÊÉúæ¼»á¤¬Å·²¼¤ò¼£¤á¤¿¤È¤¡¢Î¶ÇÏ¤¬²Ï¤è¤ê½Ð¤Ç¡¢¤½¤ÎÌæÍÍ¤ËÂ§¤Ã¤ÆÈ¬·µ¤òÉÁ¤¤¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÎ¶ÇÏÉé¿Þ¡×Áü¡Ê²ÏÆî¾ÊÍìÍÛ»ÔÌÒÄÅ¶è¤ÎÎ¶ÇÏÉé¿Þ»û¡Ë
°ìÊý¡¢ÊÌ¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÀâ¾å¤Î²¦¡¦Âçã»¡Ê¤À¤¤¤¦¡Ë¤¬¡¢¼£¿å¤ÎÀÞ¡¢Íì¿å¡Ê¸½ºß¤Î²ÏÆî¾ÊÍìÍÛÉÕ¶á¡Ë¤«¤é¿Àµµ¤¬¸½¤ì¡¢¤½¤Î¹ÃÍå¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¿Þ°Æ¡Ê¡ÖÍì½ñ¡×¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Â¸¤¹¤ëÁ×Âå¡Ê960Ç¯¡Á1279Ç¯¡Ë¤Î¡ÖÍì½ñ¡×¤Ï¡¢1¡Á9¤Î¿ô¤ò3¡ß3¤Î¥Þ¥¹ÌÜ¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¡Ö¶åµÜ³Ê¡Ê¤¤å¤¦¤°¤¦¤«¤¯¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ä¡¦²£¡¦¼Ð¤á¤Î¤É¤ÎÎó¤Î¿ô»ú¤òÂ¤·¤Æ¤â¹ç·×¤¬15¤Ë¤Ê¤ëÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²Ï¿ÞÍì½ñ¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Ä¦¹ï¡Ê²ÏÆî¾ÊÍìÍÛÇîÊª´Û¡Ë
¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²Ï¤è¤ê¿Þ¡Ê¤º¡Ë¤¬½Ð¤Ç¡¢Íì¤è¤ê½ñ¡Ê¤·¤ç¡Ë¤¬½Ð¤Ç¡¢À»¿Í¤³¤ì¤ËÂ§¡Ê¤Î¤Ã¤È¡Ë¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¡¢Å·Ì¿¤ò¼õ¤±¤¿Äë¤¬À¤¤ò¼£¤á¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿ðÃû¡Ê¤º¤¤¤Á¤ç¤¦¡Ë¤È¤·¤Æ¡Ö²Ï¿Þ¡×¡ÖÍì½ñ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ»¿Í¡×¤¬¸½¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ò²¿¸»þÂå¡Ê184Ç¯¡Á589Ç¯¡Ë¤Î²èÁüã¢ º¸¤«¤é²Ï¿Þ¡¢Íì½ñ¡ÊÞ¶¹¾¾Ê¹º½£»Ô¡¦Ãæ¹ñå¯åÂÇîÊª´Û¡Ë
½Õ½©»þÂå¡ÊÁ°770Ç¯¡ÁÁ°476Ç¯¡Ë¤Î»×ÁÛ²È¡¦¹¦»Ò¤Î»þÂå¤Ë¤â¤³¤ÎÅÁÀâ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØÏÀ¸ì¡¦»Òæ§¡Ê¤·¤«¤ó¡Ë¡Ù¤Ë¤Ï¡ÖË±Ä»¡Ê¤Û¤¦¤Á¤ç¤¦¡Ë»ê¤é¤º¡¢²Ï¿Þ½Ð¤Ç¤º¡¢¸ãÖá¡Ê¤ä¡Ë¤à¡×¡ÊË±Ä»¤ÏÍè¤Ê¤¤¡¢²«²Ï¤«¤é²Ï¿Þ¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡¢»ä¤Ï¤â¤¦¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡Ë¤ÈÃ²¤¤¤¿µÏ¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÁÀâ¤Ë¤â¡¢±¢¤ÈÍÛ¤Î¹½Â¤¤¬ÆâÊñ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍì½ñ¡×¤òÇØÉé¤¦¿Àµµ¤Ï¡Ö±¢¡×¡¢¡Ö²Ï¿Þ¡×¤ò±¿¤ÖÎ¶ÇÏ¤Ï¡ÖÍÛ¡×Åª¤ÊÂ¸ºß¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À®ÅÔ¤ÎÆ»¶µ»û±¡¦ÀÄÍÓµÜ¤ÎÀÄÆ¼À½Î¶ÇÏÁü
¡½¡½Î¶¤Î»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÖÇÏ¡×¤È¤µ¤ì¤ëÎ¶ÇÏ¤Ï¡¢¸ÅÂåÃæ¹ñ¤ÇÇÏ¤¬¾ÝÄ§Åª¤Ë½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹Â¸ºß¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¸½ºß¤âÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÎ¶ÇÏÀº¿À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¸þ¾å¿´¤äÀÑ¶ËÅª¤ËÁ°¿Ê¤¹¤ëÀº¿À¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼Î¶¤ÈÇÏ¤¬·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
ÇÏ¤ÈÎ¶¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÈ¯ÁÛ¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Ç¤ÏÇÏ¤ÈÎ¶¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÐÊÂ¤Ó¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Àï¹ñ»þÂå¡Êµª¸µÁ°475Ç¯¡Áµª¸µÁ°221Ç¯¡ËËö´ü¤Î¡ØÏ¤»á½Õ½©¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇÏ¤ÎÈþ¤Ê¤ë¼Ô¤ÏÀÄÎ¶¡Ê¤»¤¤¤ê¤å¤¦¡Ë¤ÎÉ¤¡Ê¤Ò¤¡Ë¤Ê¤ê¡×¤È¤¢¤ê¡¢5À¤µª¤ÎÎò»Ë½ñ¡Ø¸å´Á½ñ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅ·¤ò¹Ô¤¯¤Ë¤ÏÎ¶¤ËÇ¡¡Ê¤·¡Ë¤«¤º¡¢ÃÏ¤ò¹Ô¤¯¤Ë¤ÏÇÏ¤ËÇ¡¤«¤º¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÏ¤ÈÎ¶¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ËÊÑ¤¸ÆÀ¤ëÂ¸ºß¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àï¹ñ»þÂå¤Î·ÐÅµ¡Ø¼þÎé¡Ù¡Ê²Æ´±»ÊÇÏÊÓ¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÇÏ¡¢È¬¼Ü°Ê¾å¤ò°Ê¤ÆÎ¶¤È°Ù¤¹¡×¤È¤¢¤ê¡¢´ÁÂå¡Êµª¸µÁ°202Ç¯¡Á220Ç¯¡Ë¤Î¼ô¼Ô¡¦Â×ÆÁ¤Î¡ØÂçÂ×Îéµ¡¦¸ÞÄëÆÁ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄë嚳¡Ê¤Æ¤¤¤³¤¯¡Ë¤Ï¡¢½Õ²Æ¤ÏÎ¶¤Ë¾è¤¸¡¢½©Åß¤ÏÇÏ¤Ë¾è¤º¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÄë嚳¡×¤È¤Ï¾å¸Å¤ÎÄë²¦¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾è¤êÊª¤È¤·¤ÆÇÏ¤¬Î¶¤ÈÆ±Åù¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÇÏ¤¬Î¶¤ÈÊÂ¤ÖÀ»¤Ê¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¿¼¥»¥ó¾Ú·ô¼è°ú½ê¥Ó¥ëÁ°¤Ë¤¢¤ëÎ¶ÇÏ¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÄ¦¹ï¡Ê¹Åì¾Ê¿¼¥»¥ó»Ô¡Ë
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤òæÆ¤±¤ëÎ¶¤ÈÃÏ¤ò¶î¤±¤ëÇÏ¤Ï¡¢ÂÐ¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Î¶¤ÏÁÛÁü¾å¤ÎÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å´Á»þÂå¤Î»×ÁÛ½ñ¡ØÏÀ¹Õ¡¦Î¶µõ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎ¶¤Î¾Ý¡Ê¤«¤¿¤Á¡Ë¡¢ÇÏ¼ó¼Ø¿È¡Ê¤Ð¤·¤å¤À¤·¤ó¡Ë¡×¤È¤¢¤ê¡¢Î¶¤Î»Ñ¤ËÇÏ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Î¶¤âÇÏ¤â¡ÖÎÏ¡×¡ÖÂ®ÅÙ¡×¡Ö±É¸÷¡×¤È·ë¤Ó¤Ä¤¡¢ÍÛ¹ä¤ä¾ðÇ®¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¶õ¤òæÆ¤±¤ëÎ¶¤¬ÎÏ¶¯¤µ¤äÀº×û¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÃÏ¤ò¼ÀÁö¤¹¤ëÇÏ¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î½ÓÉÒ¤µ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤Î¿´¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ÅÂåÆüËÜ¤ÎµÜÃæµ·¼°¡ÖÇòÇÏÀá²ñ¡×
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¸Å¤¯¤«¤éÇÏ¤Ï¿ÀÀ»¤ÊÆ°Êª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÎã¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢8À¤µª¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µÜÃæµ·¼°¡ÖÇòÇÏÀá²ñ¡Ê¤¢¤ª¤¦¤Þ¤Î¤»¤Á¤¨¡Ë¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ·î7Æü¡¢µÜÃæ¤ÇÇòÇÏ¤òÅ·¹Ä¤äµ®Â²¤ÎÁ°¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Ùµ¤¤òã±¤¦µ·¼°¤Ç¤·¤¿¡£¾å²ìÌÐ¿À¼Ò¤ÎÇòÇÏÁÕÍ÷¿À»ö¡ÊµþÅÔ¡¿2026Ç¯1·î7Æü¡¿µþÅÔ´Ñ¸÷¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤«¤é¡Ë
Ãæ¹ñ¸ÅÂå¤ÎºÐ»þ½ñ¡Ø½½Àáµ¡Ù¡Ê¸½Â¸¤»¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÅÅµ¤Ë°ïÊ¸¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¡Ë¤Ë¤â¡¢¡ÖÇÏ¤ÎÀ¡Ê¤µ¤¬¡Ë¡¢Çò¤òËÜ¤È¤¹¡£Å·¤ËÇòÎ¶¤¢¤ê¡¢ÃÏ¤ËÇòÇÏ¤¢¤ê¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÇòÇÏ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Ç¯Ãæ¼Ùµ¤¡Ê¤¸¤ã¤¡Ë±ó¤¶¤«¤ê¤ÆÍè¤¿¤é¤º¡×¤È¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤âÇÏ¤¬µÈ¾Í¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤âµþÅÔ¡¦¾å²ìÌÐ¿À¼Ò¤Ç¤ÏËèÇ¯Àµ·î¤Ë¡ÖÇòÇÏÁÕÍ÷¿À»ö¡Ê¤Ï¤¯¤Ð¤½¤¦¤é¤ó¤¸¤ó¤¸¡Ë¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³¨ÇÏ¡×¤Ï¤Ê¤¼¡ÖÇÏ¡×¤Ê¤Î¤«
¡½¡½ÆüËÜ¤Ç´ê³Ý¤±¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö³¨ÇÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«?
³¨ÇÏ¤Ï¿ÀÊ©¤Ø¤Î´ê¤¤¤ä´¶¼Õ¤òÂ÷¤·¤ÆÊôÇ¼¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÚÊÒ¤ËÇÏ¤ä¿ÍÊª¡¢ÊªÉÊ¤Ê¤É¤Î³¨¤òÉÁ¤¡¢´ê¤¤»ö¤ò½ñ¤µ¤·¤ÆÊôÇ¼¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î¡ÖÎ¶ÇÏ¡×¤¬±§ÃèÅª¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î³¨ÇÏ¤Ï¸Ä¿Í¤Î´ê¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇËÑ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°¦¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Îµ§¤ê¤òÀÅ¤«¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼´ê¤¤¤òÂ÷¤¹ÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÇÏ¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÇÏ¤¬»ý¤Ä¡ÖÍÛµ¤¡×¤ÎÎÏ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¼Ùµ¤¤òÊ§¤¤¡¢±ïµ¯¤òÃ´¤°ÎÏ¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Ë¤´ÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢½½Æó»Ù¤Î¡Ö¸á¡×¤Ï¡¢Àµ¸á¤òÉ½¤·¡¢°ìÆü¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÍÛµ¤¤¬¶¯¤¯¡¢¸÷¤ËËþ¤Á¤¿»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¹¡£ÇÏ¤Î³¨¤Ë´ê¤¤¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î´ê¤¤¤â¤Þ¤¿Æü¤Î¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¡¢À®½¢¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
8áÇ¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÀÚ¤ê³¨ºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¿Æ»Ò¡Ê°Âµ«ÞÎÆî»Ô¡Ë
¡½¡½Ãæ¹ñ¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç¤â¡¢ÇÏ¤Ï´ê¤¤¤¬Â÷¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£Î¾¹ñ¤Î¿Í¡¹¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½¬¤ï¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÇÏ¤Ë¿·Ç¯¤Î´ê¤¤¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸ÇÏ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Å¤±¤äÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÈþÈþÍ¿¶¦¡¢ÏÂ¼©ÉÔÆ±¡Ê¸ß¤¤¤ËÈþ¤·¤µ¤òÇ§¤á¹ç¤¤¡¢¶¦Í¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Ä´ÏÂ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ã¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ë¡Ë¡×¡½¡½Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÇÏ¤ÎÊ¸²½»Ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÅÂå¤«¤é¸½ºß¤Ø¤ÈÌ®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Åì¥¢¥¸¥¢Ê¸²½¤Î±ü¿¼¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë