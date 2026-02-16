¤Î¤ó¡¢¥»¥ê¡¼¥Ì¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Ç¡ØSPUR¡Ù½éÉ½»æ¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»þ¤«¤é¤É¤¤É¤¡×¡¡BE¡§FIRST¡¦LEO¡õHANA¡¦CHIKA¤âÅÐ¾ì
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Î¤ó¤¬¡¢20ÆüÈ¯Çä¤Î¥â¡¼¥É»ï¡ØSPUR¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë2026Ç¯4·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥»¥ê¡¼¥Ì¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢²º¤ä¤«¤Ê¸÷¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Ê£¿ô¡Û¡Ö¤«¤Ã¤ï¤Ã¤Ã!!¡×¤Î¤ó¡¢»äÉþ¤Î¡È¥Í¥³¼ª¡É¥³¡¼¥Ç
¡¡º£¹æ¤ÎÆÃ½¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖJOY is yours!¡¿¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ëÉþ¤¬Ãå¤¿¤¤¡×¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê½Õ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÂçÆÃ½¸¤¹¤ë¡£¤Î¤ó¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥é¥¤¥À¡¼¤Î´¶À¤Ë¤è¤Ã¤Æºþ¿·¤µ¤ì¤¿¥»¥ê¡¼¥Ì¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥«¡¼¥Õ»È¤¤¤ä¥á¥ó¥º¥¦¥§¥¢¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¥â¥À¥ó¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¯¤ë¤¯¤ë¤ÈÍÙ¤ëÌµ¼Ùµ¤¤Ê¥«¥Ã¥È¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Î¤ó¤Ï¡Ö¤É¤Î°áÁõ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»þ¤«¤é¤É¤¤É¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤Î¥ë¥Ã¥¯¤ÏÎ¢ÃÏ¤¬Èþ¤·¤¯¤ÆÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤È¤¤á¤¤Þ¤¹¡£É½»æ¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃå¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¹æ¤Ë¤ÏBE:FIRST¤ÎLEO¡¢HANA¤ÎCHIKA¤â¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í¤Ç»ïÌÌ¤ËÅÐ¾ì¡£¥½¥í¤Ç¤Ï½éÅÐ¾ì¤ÎLEO¤Ï¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¡¦¥ô¥§¥Í¥¿¡¢¥°¥Ã¥Á¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¡¢¥¸¥Ð¥ó¥·¥£¤Ê¤É¤Î¥á¥¾¥ó¤Î¥ë¥Ã¥¯·×7Ãå¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥â¡¼¥É¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ïºî²È¡¦Ç³¤¨³Ì¤¬Ê¹¤¼ê¤òÌ³¤á¡¢¡È·»µ®¡É¤ÈÊé¤¦´Ø·¸À¤À¤«¤é¤³¤½°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿ËÜ²»¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡LEO¤Ï¡Ö1ÅÙ¤Î»£±Æ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°áÁõ¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡ÈBE:FIRST¤ÎLEO¡¢°¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»Ñ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡CHIKA¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¿§¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿6¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£ÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¡£¼«¤éÁª¤ó¤À3¿§¤ò´ð¼´¤Ë¡¢¼«Í³¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£CHIKA¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤¬3¿§¤Î¹¥¤¤Ê¥«¥é¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥È¥é¥¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£·Ï¤Î»£±Æ¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
