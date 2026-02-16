¥ß¥Ä¥«¥ó¤Ý¤ó¿ÝÈ¯ÁÛ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡ØPONZ MAGIC¡ÙÃÂÀ¸¡¡¥¢¥ë¥³¡¼¥ë3.0¡ó¡¢¿©Ãæ¼ò¤È¤·¤Æ³«È¯
¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤½êGRANDLINE BREWING¤Ï¡¢¥ß¥Ä¥«¥ó¤Ý¤ó¿Ý¤Î»ÀÌ£¤È¹á¤ê¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¿·ºî¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡ØPONZ MAGIC¡ÊPonzu-Style Sour Ale¡Ë¡Ù¤ò2026Ç¯2·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ß¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¹ç¤¦¡ÉÏÂ¤Î¤Ä¤Þ¤ß¡É¡ÖÍÈ¤²¤¸¤ã¤¬¤ÈÏÂ½Ð½Á¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¤Ý¤ó¿Ý¥µ¥ï¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁÖ²÷´¶¤ò¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¡£¥ß¥Ä¥«¥ó¤Ý¤ó¿Ý¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤¤ê¤Ã¤È¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¿©Ãæ¼ò¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¤¿¥µ¥ï¡¼¥¨¡¼¥ë¤Ç¡¢ALC.3.0¡ó¤ÎÄã¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎØ³Ô¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÎÁÍý¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¡¡Æ±¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤ÏÎ©¤Á¾å¤²Åö½é¤«¤éIPA¤äHazy IPA¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Â¿ÍÍ¤Ê¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ý¤ó¿Ý¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤ÏÇ§ÃÎÅÙ¤ä¾úÂ¤ÂÎÀ©¤ÎÌÌ¤«¤é¼Â¸½¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¸ÜµÒ¤äSNS¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤«¤é¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¥ß¥Ä¥«¥ó¤ØÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£º£²ó¤Î´ë²è¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ØPONZ MAGIC¡Ù¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÀìÍÑ¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥Õ¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍÈ¤²¤¸¤ã¤¬¤ÈÏÂ½Ð½Á¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×¤â¹Í°Æ¡£ÍÈ¤²¤¿¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î´Å¤ß¤Ë¡¢¤Ý¤ó¿Ý¤È³ïÀá¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥¯¤È»Ý¤ß¤ò½Å¤Í¡¢ÏÂ½Ð½Á¤ÎÍ¾±¤¤¬»Ä¤ëÀß·×¤È¤·¤¿¡£¥Ó¡¼¥ë¤Î»ÀÌ£¤È´»µÌ¤Î¹á¤ê¤¬ÁÇºà¤Î´Å¤ß¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢ÎÁÍý¤È°ìÇÕ¤¬¸ß¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¹ç¤¦¡ÈÏÂ¤Î¤Ä¤Þ¤ß¡É¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÎÇä¤ÏGRANDLINE BREWING¤Î¥¿¥Ã¥×¥ë¡¼¥à¡Ê²£¿Ü²ì¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢KANPAI SHOP¡¢´ØÅì¡¦´ØÀ¾¤Î¥Ó¥¢¥Ð¡¼¤äÎÁ°ûÅ¹¡¢¼òÈÎÅ¹¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
