¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡ÛÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤¬17Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ËÀèÈ¯¡Ö·ë²Ì¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï½éÀï¤«¤é2Ï¢¾¡Ãæ
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¤¬¡¢Íâ17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëµð¿ÍÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£Á°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀîÅê¼ê¤ÏFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢ºòµ¨¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Ï19»î¹ç¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç4¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.62¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÂÐ³°»î¹ç½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÐÀîÅê¼ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼ÂÀï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½ºßÃÏ¤ÎÇÄ°®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¡¢»î¹ç´¶³Ð¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤¬°ì¤Ä¡£¤½¤·¤Æ·ë²Ì¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¡Ø¾õÂÖ¡¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö´ÆÆÄ¤â¶¥Áè¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÆ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½çÄ´¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤è¤ê¤¤¤¤¤â¤Î¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¤â¼ê±þ¤¨¤Î¤¢¤ëµå¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ÂÀï¤ÇËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ÆÅê¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
17Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ï²Æì¡¦ÆáÇÆ¤Î¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ13»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï14Æü¡¢º£µ¨½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤È¤·¤ÆDeNA¤ÈÂÐÀï¡£ºòµ¨¥Á¡¼¥à¤Ç¤¿¤À1¿Í´°Éõ¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿20ºÐ±¦ÏÓ¡¦ÌÚÂ¼Í¥¿ÍÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ê¡¢2²óÌµ¼ºÅÀ¤È½çÄ´¤ÊÄ´À°¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÍâ15Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï¡¢³«ËëÅê¼ê¤òÁÀ¤¦21ºÐ±¦ÏÓ¡¦ÅÄÃæÀ²ÌéÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¤³¤Á¤é¤â2²óÌµ¼ºÅÀ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¸«¤»¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ï2Ï¢¾¡¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£