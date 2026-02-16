¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡¢Í¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥ç¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡Ä¡¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬¤¤é¤á¤¯µ¨Àá¤Ë¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¡õ¥Ý¥¹¥¿¡¼¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤È¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥ç¥ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø·¯¤¬¤¤é¤á¤¯µ¨Àá¤Ë¡Ù¤¬20Æü¤è¤ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney+ (¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹)¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡¡¥¹¥¿¡¼¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ÊÁ´12ÏÃ¡¿Ëè½µ¶â¡¦ÅÚ1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®¡Ë¡£º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ê¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¡õ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤Î¥¥é¥¥é¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¤¡Ä¡Ø·¯¤¬¤¤é¤á¤¯µ¨Àá¤Ë¡Ù
¡¡TBS¥É¥é¥Þ¡ØEye Love You¡Ù¤ÇÆüËÜ¤Ç¤âÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡õ¡ØÏ²Ì¡¥É¥¯¥¿¡¼ ¥¥à¡¦¥µ¥Ö¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¡È¥é¥Ö¥³¥á¤Î½÷¿À¡É¤È¤·¤Æ¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÇÐÍ¥¤Î¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥ç¥ó¤¬¶¦±é¤¹¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç°ìÎ®¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡¢²Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥Á¥ã¥ó¤È¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅß¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ï¥é¥ó¤¬ºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¡¢2¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬½Õ¤ÎË¬¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤é¤á¤¯¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¯¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡¦¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡£
¡¡À©ºî¤Ë¤ÏÊÆ¥¿¥¤¥à»ï¤¬Áª¤Ö¡Ö2025Ç¯ºÇ¹â¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ1°Ì¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿PAN ENTERTAINMENT¡¢µÓËÜ²È¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡ØÈà½÷¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Î¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥Ò¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÎ®¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ÎÅß¡¢¿´¤òÌþ¤¹¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¿·¤¿¤ÊÍ½¹ð±ÇÁü¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²áµî¤ËÌá¤ì¤ë¤Ê¤é²¿Ç¯Á°¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¥Á¥ã¥ó¤È¥Ï¥é¥ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥Ï¥é¥ó¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¤ÏÌá¤ê¤¿¤¤²áµî¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¡¦¥ß¥¹¥¯±é¤¸¤ë¡¢¥Ï¥é¥ó¤ÎÁÄÊì¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ìÎ®¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¥à¡¦¥Ê¥Ê¤Î»Ñ¤â½éÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Îµ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¹Ì¼¤Î¥Ï¥é¥ó¤È¥Á¥ã¥ó¤Îµ÷Î¥¤¬½ù¡¹¤Ë¶á¤Å¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¥Ï¥é¥ó¤È¥Á¥ã¥ó¤Î2¿Í¤¬½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç½Õ¤Î¤¤é¤á¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËËèÆü¾Ð´é¤Ç²á¤´¤·¤Æ¡£ËÍ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¡¢Êª¸ì¤Î¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÍÛ¼Í¤·¤ÎÃæ¡¢¥Á¥ã¥ó¤È¥Ï¥é¥ó¤¬²£ÊÂ¤Ó¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬ËË¾ó¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤½¤Ã¤Ý¤ò¸þ¤¯¥Ï¥é¥ó¤òÍ¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡Ö½Õ¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊËèÆü¤ò¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢Åß¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤òÊÄ¤¶¤¹¥Ï¥é¥ó¤È¡¢Èà½÷¤Ë²¹¤«¤¯´ó¤ê¤½¤¦¥Á¥ã¥ó¤Î°¦¤ª¤·¤¤´Ø·¸À¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬¤¢¤¿¤ë¡Ö·¯¤¤é¸«¤Ä¤±¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤â³«ºÅ¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·Á´¹ñ6¥ö½ê¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë²°³°¹¹ð¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¥Ý¥¹¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï»ØÄê²èÁü¤ÈËÜºî¤Ø¤Î´üÂÔ¥³¥á¥ó¥È¤ò¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥ÛÀìÍÑ¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬Åö¤¿¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Î¹ç·×¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¤òÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
±þÊç´ü´Ö¡§2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å1»þ¡Á2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å11»þ59Ê¬
¢£²°³°¹¹ð¤Î·Ç½Ð´ü´Ö
¢§2·î16¡Á22Æü
»¥ËÚ¡§COCONO SUSUKINO¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ü¡¼¥É
Ê¡²¬¡§Å·¿À¥½¥é¥ê¥¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¹¾ì¡¡SOLARIA DAIGAMEN
Âçºå¡§¥Ä¥¿¥ä¥¨¥Ó¥¹¥Ð¥· ¥Ò¥Ã¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥È¥ó¥Ü¥ê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
Ì¾¸Å²°¡§¥µ¥«¥¨¥Á¥«¥Ò¥í¥Ð¥Ó¥¸¥ç¥ó
¢§2·î16Æü¡Á3·î15Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
Åìµþ¡¦½ÂÃ«¡§¥·¥Ö¥Ï¥Á¥Ò¥Ã¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó
Åìµþ¡¦¿·Âçµ×ÊÝ¡§¿·Âçµ×ÊÝ¥·¥ó¥¯¥í¥Ó¥¸¥ç¥ó
¢§2·î18¡Á24Æü
Åìµþ¡¦¿·Âçµ×ÊÝ¡§¿·Âçµ×ÊÝ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¡
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
À¤³¦Åª¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥Á¥ã¥ó¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÈà¤ò¿´¤Î½ý¤«¤éµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷À¡¢¥½¥ó¡¦¥Ï¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢°ìÎ®¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²áµî¤ÎÄË¤ß¤«¤éÃ¯¤â´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Ï¥é¥ó¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£¥Ï¥é¥ó¤Î¿´¤ÎÊÉ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¥Á¥ã¥ó¤¬±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢2¿Í¤Ï¼¡Âè¤Ë¡¢¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¡Ê¡Ø¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡Ë
µÓËÜ¡§¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥Ò¡Ê¡Ö30¤À¤±¤É17¤Ç¤¹¡×¡ÖÈà½÷¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ë
¢£¥¥ã¥¹¥È
¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡Ê¡ÖEye Love You¡×¡Ø¶öÁ³¤«¤Ê¡£¡Ù¡ÖÌµ¿ÍÅç¤Î¥Ç¥£¡¼¥Ð¡×¡Ë
¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥ç¥ó¡Ê¡ØÏ²Ì¡¥É¥¯¥¿¡¼ ¥¥à¡¦¥µ¥Ö¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ÖÎø¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥á¥À¥ë¡ÁËÍ¤¬Îø¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ü¥¯¥¸¥å¡Á¡×¡Ë
